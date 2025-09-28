9月28日星座運勢／射手加班熬夜為愛奉獻 水瓶正財偏財兼收
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：走過辛勤時光
感情：家庭成員團圓
財運：正財偏財兼收
幸運色：杏白色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：檢查文件內容
感情：可以繼續交往
財運：尋找適合商品
幸運色：寶藍色
貴人：水瓶
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：放鬆心情應對
感情：重溫兩人幸福
財運：可以暫時休息
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：願意奉獻所學
感情：可以暫時休息
財運：注意花費開銷
幸運色：淺綠色
貴人：天秤
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：追求身心平衡
感情：受到對方疼愛
財運：獲利已經入袋
幸運色：鮮黃色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：完成重要項目
感情：勇敢做斷捨離
財運：放下控制欲望
幸運色：茄紅色
貴人：射手
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：簽約時刻到來
感情：放鬆心情面對
財運：等待進場消息
幸運色：奶茶色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：尊重保守原則
感情：獲得佳人芳心
財運：可以大獲全勝
幸運色：墨黑色
貴人：處女
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：開花結果時刻
感情：設定未來標準
財運：迎接美好未來
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：加入健全團隊
感情：可以保持沉默
財運：拒絕朋友借貸
幸運色：可可色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：放下心中糾結
感情：可以自己做主
財運：不必擔心經濟
幸運色：橙果色
貴人：雙魚
小人：處女
射手座 ♐
工作：加班熬夜完成
感情：為了愛情奉獻
財運：愛惜家傳古物
幸運色：深紫色
貴人：雙子
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響