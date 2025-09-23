10億女星離婚內幕終於曝光！　前夫鬆口：拿到錢只想躺平

記者蔡琛儀／台北報導

擁有10億身價、被譽為「財富女神」的王宥忻跨足美業市場，短短一百天便締造1.2億營業額，身為王宥忻人生伴侶及事業夥伴的翁承旭分享，過去夫妻關係曾陷入瓶頸，因為「當時擁有十億身價，心裡浮現想要退休、躺平的念頭。」

▲王宥忻和愛人翁承旭。（圖／《愛啪啪 IPAPA》提供）

然而他意識到，當一個人停止付出，財富會流失，家庭氛圍、夫妻感情也會變質。於是他選擇調整心態，成為不斷給予的人，把經驗與能量傳遞出去，並攜手王宥忻創立了美業品牌。

而令人驚喜的是，王宥忻也宣布將籌組「愛啪啪 IPAPA」女團，並推出全新單曲，女團成員陣容華麗，由王宥忻領軍媒體女神關關、演員葉華、流量變現女王艾軒，清一色的美魔女，她們是女企業家、網紅與演藝人的跨界代表，兼具高顏值與影響力，未來將以娛樂多元的話題，讓粉絲驚艷。

▲王宥忻事業有成。（圖／《愛啪啪 IPAPA》提供）

王宥忻同時也宣布喜訊：「馬來西亞的兩家分店即將同時迎來開幕、北美、新加坡與印尼的第一家分店，也正在緊鑼密鼓籌備中。」由於台灣交出亮眼的成績單，這讓團隊十分有信心將版圖延伸至國際。