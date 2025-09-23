壯壯登巴黎時裝周！透視裝「人間水蜜桃」被看光　同框日本女星

記者孟育民／台北報導

台灣啦啦隊女神壯壯闖進國際時尚圈啦！她成為首位受邀登上倫敦時裝週的啦啦隊員，現身 APUJAN SS26 春夏時裝秀，以一襲透視感禮服驚豔全場。壯壯從球場上的應援舞台到倫敦伸展台，展現「人間水蜜桃」的獨特魅力，她還幽默自嘲：「為了這套衣服一個月不敢吃飯，現在終於可以大吃三碗白飯了！」

▲壯壯首登巴黎時裝週 。（圖／經紀人提供）

當天最引人注目的畫面之一，是壯壯與日本女星山崎天（櫻坂46 成員）的「台日女星同框」。一個甜美揮手、一個優雅微笑，兩人自然互動立刻被媒體捕捉，成為現場最受討論的畫面之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

壯壯和日本女星山崎天同框 。（圖／經紀人提供）

秀後壯壯也積極交流，與設計師及品牌團隊合影，甚至獲得國際攝影師的高度讚賞：「這套服裝在妳身上被襯托得很優雅、很完整。」不少嘉賓更主動要求與她合影，顯示她在國際時尚舞台上的新鮮感與吸引力。

▲▼壯壯留下深刻回憶 。（圖／經紀人提供）

壯壯直言，這次經驗對她而言不只是單純看秀，而是一種國際舞台的真實認可：「坐在第一排，與來自不同國家的藝術家、媒體並肩，我感覺自己真的被平等放進這個舞台。」從趣味的「水蜜桃」巧合，到專業的時尚肯定，壯壯在倫敦時裝週的初登場，無疑替啦啦隊跨界寫下新頁。