宋伊人曾和林柏宏合拍《六弄》！捲于朦朧案「爆退追她IG」　網全叫好

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，其中女星宋伊人更被傳出疑似出現在于朦朧的墜樓現場，引發熱議。台灣網友發現宋伊人曾和男星林柏宏合作《六弄咖啡館》，在風波爆發後，林柏宏IG已無關注宋伊人，在Threads上掀起討論。

▲林柏宏曾和宋伊人合拍電影。



林柏宏被發現曾和捲入于朦朧命案疑雲的大陸女星宋伊人合拍過《六弄咖啡館》，宋伊人在片中飾演「宋依人」，如今于朦朧命案越演越烈，有網友指出林柏宏原本有和宋伊人互相關注IG，紛紛發文呼籲他趕緊切割，21日晚間被發現林柏宏的關注列表裡已沒有宋伊人帳號，而宋伊人仍繼續關注林柏宏。

▲林柏宏曾追蹤宋伊人。



網友對此反應熱烈，紛紛表達支持，「林柏宏優秀，不愧是我粉過的男人」、「他太棒了，馬上追蹤」、「林柏宏真的刪除了 大家進電影院支持林柏宏的96分鐘」。在于朦朧墜樓事件發生後，宋伊人微博湧入大量的質疑留言，面對網友的各種質疑，宋伊人持續神隱，同時也悄悄地將留言都刪除。

▲網友反應。

北京市公安局朝陽分局21日晚間，正式發布了警情通報，為于朦朧墜樓事件，帶來了最終的定論。警方在聲明中表示，在「于某某酒店意外墜樓事件發生後」，公安機關便立即開展調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑。

