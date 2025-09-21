YTR酷砸500萬打造《中文怪物》太狂！網讚「當Netflix在拍」　背後辛酸曝光

記者孟育民／台北報導

法國YouTuber「酷」定居台灣多年，時常用外國人視角分享台灣文化、美食，頻道擁有209萬訂閱者。他籌備一年、耗資500萬的大型節目《中文怪物》在20日上線首集，好評、抖內如潮，短短不到一天點閱就突破百萬，甚至網友狂讚節目規格可以登上Netflix，還把他譽為法國的Mr Beast。

《中文怪物》耗資500萬，從場景設計到後製都不手軟，出動17台攝影機、30幾台監視器，光是拍攝素材就高達17TB，打造YouTube圈史上最大規模節目，集結100位中文出色的外國人，PK中文能力，並找來沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審，總共上架6集，最後冠軍還能贏得30萬獎金。

如今，節目終於上架首集，但酷本人還在水深火熱剪輯之後的影片，整個團隊都處在壓力極大的狀態，他先前就向《ETtoday星光雲》透露，近期壓力大到時常崩潰、落淚，每天都沒什麼時間睡覺，甚至吃不下飯變瘦，也感嘆自己能力不夠，「我是節目組唯一的外國人，我也沒有經驗，所以我覺得做得很不好，我非常挫折，感覺很多問題是我沒有處理好才會發生，只能當作一個500萬的教訓。」

酷直言為了呈現最好的內容，就算沒賺錢也可以，甚至因為漏拍一個30秒的畫面，直接又花了8萬。而在開拍前現場狀況不斷，先是100台平版沒更新接不上app，後來攝影棚又因漏水問題差點出包，被問到過程中最崩潰的一件事，他則說：「因為要找100個外國人參賽者，但在這個過程中發現很多人沒有合法來這個節目的簽證，可能有獎金的關係需要藝人簽證、永久居留，我們不希望被別人檢舉，所以再拍之前花了很多心力。」

雖然酷感嘆自己能力不足，但觀眾都有感受到他的用心、創意，並熱愛中文的心，紛紛在影片下方狂讚，「把YouTube當Netflix拍的男人」、「應該要在電視上播，還可以報名金鐘獎」、「真的太酷了，剪輯真的非常驚艷，完全突破現在YT的規格了」。