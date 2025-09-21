于朦朧6月就找不到人！　「姐夫」崩潰痛哭：沖天怨氣撥不開惡霧重重

記者田暐瑋／綜合報導

37歲大陸男星于朦朧近日驚傳墜樓身亡，其母親表示是因飲酒引發意外，但網路上卻流傳許多陰謀論，指向潛規則及紅二代相關黑幕，與于朦朧曾在《新白娘子傳奇》中合作的演員李林在劇中飾演他的姐夫，為此痛心不已，形容事件為「撥不開惡霧重重」，情緒崩潰。

▲李林曾在劇中飾演于朦朧的姐夫。（圖／翻攝自微博）



李林近日在社群平台分享悲痛心情，回憶今年6月與于朦朧曾相約吃飯，怎料對方未再回覆訊息或接電話，讓他感到不安，10日晚間曾靈光一閃重看《新白娘子傳奇》的前幾集，回味與于朦朧合作的時光，未料隔日便傳來好友辭世的消息，讓他無法接受，在鏡頭前崩潰大哭。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）



于朦朧的死因引發外界高度質疑，網路上甚至流傳疑似受虐影片，李林在悼念時，引用《北京曲劇—密室吐實》唱段其中一句「誰管你，流乾了淚、痛碎了心，沖天怨氣化作雨雲，也撥不開惡霧重重，掩蓋著紅日一輪。」暗示事件的複雜性，並關閉留言功能避免引發更多爭議。儘管官方尚未公布完整調查結果，網路輿論已瘋傳各種版本，包括涉及潛規則的黑幕、虐殺等驚悚傳聞，隨著陰謀論持續發酵，外界期待官方能早日釐清事實，還原真相。