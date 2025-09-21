三立台八男星演游詩璟老爸「現實生活只差6歲」　親揭敬業態度！

記者黃庠棻／台北報導

男星王振復在三立台劇《百味人生》中飾演五秀園萬里師的五弟子明哲，角色雖然廚藝平平，但擅長企劃，能言善道、性格圓滑，對同門師姐瑞華（星卉飾）暗戀多年，展現出既隱忍又真摯的一面。這也是他和星卉的二度合作，從過去的兄妹關係轉換成情感糾葛，兩人演出默契自然，為劇情增添張力。

▲王振復在《百味人生》與游詩璟飾演父女。（圖／三立提供）

談到對戲對象，王振復特別提到與「女魔頭」岳虹的合作「跟她對戲真的有一種爽度，要很用心投入才有火花。」讓他印象最深的是一場岳虹告訴他女兒（游詩璟飾）與江宏恩角色糾纏的戲，情緒瞬間爆發、崩潰，他直呼「那場戲演得好過癮，也是目前最有爆發力的一場戲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王振復在《百味人生》與游詩璟飾演父女。（圖／三立提供）

這次王振復飾演游詩璟的父親，兩人僅差六歲的組合也引起話題。對此王振復笑著回應「演員就是要投入，用父母心去感受，自然就能融入。」他也透露，私下和游詩璟感情好、常愛開玩笑，但真正進棚拍攝時，對方的專注與真摯眼淚也讓他很快進入角色「她的情緒很真，幫了我很大的忙。」

▲王振復在《百味人生》與游詩璟飾演父女。（圖／三立提供）

王振復認為，明哲這個角色外表幽默風趣，與自己活潑外向、E人性格十分相似，常是團隊中的開心果。但他也指出角色在劇中的層次轉換「只要家人受到欺負，他就會從幽默轉為對立，甚至變得陰險，爆發力很強。」他強調戲中沒有絕對的好人或壞人，只有不同立場「這就像現實人生，每個人都可能因境遇轉變而走上不同的路，這就是《百味人生》想傳達的人生滋味。」

▲王振復在《百味人生》與游詩璟飾演父女。（圖／三立提供）

回顧自己在三立的第一部作品《天道》，當時以火爆形象為人熟知，王振復笑說「不管好人或壞人，遇到事情都會展現火爆的一面。」但《百味人生》的明哲角色則讓他能展現更多輕鬆幽默的一面，與私下的自己更貼近「人生如戲，戲如人生。角色也幫助我看見自己另一種可能。」

▲王振復在《百味人生》與游詩璟飾演父女。（圖／三立提供）

王振復也分享拍攝氛圍，平常與演員們感情融洽，常在排戲時不斷開玩笑，甚至自嘲會演「小KUSO版」，但正式開拍一喊「Action」，大家立刻收斂情緒，現場氛圍轉為嚴肅「每次都覺得好像瞬間變臉。」王振復坦言，正是這種專業的切換，才讓每一場戲都能真實打動人心。