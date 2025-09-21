向太也不敢提于朦朧！網友洗版求幫發聲　她秒沉默嘆：這個講不了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員于朦朧11日在北京意外墜樓身亡，警方雖排除他殺嫌疑，但網路流傳他疑似遭設局凌虐致死，牽涉演藝圈潛規則及權貴勢力，網上相關討論串都遭到刪除，網友湧入向太（陳嵐）的直播間求助，怎料一向敢言的向太也一度陷入沉默，以一聲嘆息作為回應，讓現場氣氛更顯沉重。

▲向太也避談于朦朧。（圖／翻攝自微博）



網友希望借助向太在演藝圈的影響力為事件發聲，以「幫幫于朦朧」、「求你了，于朦朧真的挺好的」等留言洗版，當時正在直播的向太看到後，立即陷入沉默，隨後嘆了一口氣，螢幕上跳出向太用官方帳號打字回應：「大家別刷屏了，這個講不了。」目前相關討論話題及影片持續在各大社群平台消失，疑似遭到刪除。

藝人陳曉東先前開第一槍站出來為于朦朧發聲，事後相關文章卻被刪除，不少網友指出于朦朧與已故演員喬任梁的遭遇相似，有評論提到，在演藝圈中「長得好看、為人正直、沒有背景支持」往往成為藝人發展的阻礙，一些資深演藝人士的遭遇也被重提，如古天樂刻意曬黑，擺脫奶油小生形象，以及穆婷婷因拒絕潛規則而被冷凍等案例。