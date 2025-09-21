產後3月被嫌身材「該運動了」！家人還檢討寶寶 織織翻白眼：干妳屁事

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，隔年底證實懷孕，並於今年6月平安生下寶寶。沒想到產後剛過3個月，家人就開始評論她的身材：「看起來就是生過小孩的樣子。」

▲織織最近被家人嫌棄身材。（圖／翻攝自Threads／chichinote）



產後3個月的織織坦言，身邊傳來不少「關心」聲浪，對方還是自己的家人，直接跟她說：「妳也該運動了吧！那身材看起來就是生過小孩的樣子。」

▲織織產後剛滿3個月。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



若是以往的織織，心裡肯定會陷入自責，「嗚嗚嗚內耗Max」，但她現在的心態已經轉變了，還會霸氣直言「干妳屁事，我超美」，展現出更加自信的態度。

織織坦言這位家人確實很自律，「但不用律到我身上來耶」，加上剛好她的母乳量很少，「真是讓她唸到太舒服了。」不只這樣，對方還開始檢討她的小孩，「上次警告我說寶寶不要餵得太胖（寶寶生長曲線正常）。」

▲▼織織還被嫌母乳量少，連寶寶也開始被檢討。（圖／翻攝自Threads／chichinote）



織織無奈地說，這就是典型的「女人逼死女人」，畢竟她確實就是生過小孩啊，「真的是先管好她們自己欸」，附上一個翻白眼的表情符號，顯見她的心情，「好怕寶寶聽到她們有毒的思想。」

▲▼織織鼓勵仍在內耗中的粉絲。（圖／翻攝自Instagram、Threads／chichinote）



至於不再內耗的關鍵，織織在留言區溫暖地告訴粉絲，「你的身體從懷孕開始就自動知道所有事情，製造了小小的骨頭、小手、小腳跟小身體，從無到有孕育了一個全新的生命哦，身為母體的你難道不是很了不起又美麗的存在嗎？」