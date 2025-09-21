李銘忠怒斥「妳不懂自制」　林依晨《失明》演到不敢靠近：他突然變得好可怕

記者蕭采薇／台北報導

電影《失明》中，林依晨飾演的書儀，長期壓抑自己內心的聲音，扮演社會價值觀下令人稱羨的完美醫師娘，許多觀眾也被丈夫李銘忠所飾演的嚴父表現震撼到。一句「因為妳不懂得自制」怒斥妻子的橋段，令觀眾印象深刻。林依晨也坦言，因為入戲，一度不想靠近李銘忠。

▲李銘忠在《失明》裡傳統嚴父形象，一度讓林依晨害怕。（圖／周子娛樂提供）

林依晨表示，這句話對當時的書儀來說是很受傷且心寒的，本來強迫自己回歸所謂「正常生活」，而另一半的態度確認她預見了會更受限制與壓抑的下半生，此時兒子把自己拉近溫柔地共舞，其實是一種對媽媽充滿包容與接納的愛，「同時想到雪津也是如此無條件接受自己真實的樣子，既喜悅又感慨又悲從中來，相當複雜的感受，讓她只能用狂舞吼叫，宣洩自己無處可去的情緒。」

林依晨透露：「銘忠哥給我的感覺是非常儒雅、紳士的演員，不只是對女性，而是對待所有工作人員和演員都非常有禮貌且溫柔，可是在開始拍攝時，屬於角色的那種父權感和冷酷感，卻馬上能讓人不寒而慄，突然不想靠近。」

▲《失明》林依晨飾演的書儀，長期壓抑自己內心的聲音。（圖／周子娛樂提供）



林依晨接著說：「記得有一場親密戲，銘忠哥邊拍邊搖頭，感嘆怎麼這個角色會這樣子呢？但是一正式開拍，角色給人的高壓窒息感馬上就撲面而來，就是這樣極大的反差讓我印象深刻。」

在電影裡為初戀痴狂的吳可熙，無論肢體、表情、人物的建立，甚至侵略性都深深地抓住觀眾眼球。吳可熙分享，雪津真的很愛書儀，一碰到她那個眼神、那個觸碰就離不開了。甚至本人到了影廳在映後分享時，現場觀眾才驚訝原來吳可熙本人是飾演雪津的角色，完全判若兩人。

▲李銘忠在《失明》飾演野心勃勃的醫生。（圖／周子娛樂提供）

吳可熙表示，我很喜歡聽到觀眾看完電影給我們的反饋，我自己真實個性比較像書儀，過去也都飾演比較壓抑的亞洲傳統女性，近年想挑戰不一樣的角色，找到自己更勇敢的一面。電影上映後觀眾也紛紛被雪津圈粉表示「吳可熙太帥了，身為女性也為她痴狂。」

▲《失明》林依晨、吳可熙一場即興天台戲戀愛感十足。（圖／周子娛樂提供）

《失明》以禁忌愛情、曲折劇情，上映以來在網路上掀起討論。近日也傳來海外影展的最新捷報，入圍以色列特拉維夫國際電影節競賽單元、入圍聖地牙哥亞洲電影節競賽單元，替先前已獲多項海外影展肯定的《失明》再添佳績。近日，主創團隊也積極勤跑包場及映前映後跟粉絲見面，許多名場面及電影金句打動不少觀眾的心。

