《零日攻擊》大結局前哭崩！潘慧如情緒全掏空　戴立忍胃痛硬撐催淚戲

記者蕭采薇／台北報導

話題台劇《零日攻擊》邁入尾聲仍持續掀起話題，被視為另一波高潮重頭戲的最後三集將強力襲來。第8集《反分裂家庭》，描繪台海危機底下，台商家庭何去何從？戴立忍與潘慧如聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。

▲《零日攻擊》描繪台海危機底下，台商家庭何去何從。（圖／牽猴子提供）

潘慧如坦言有時一拍完，「坐在現場好些時間無法說話，情緒被完全掏空」！羅景壬導演談及演員：「我喜歡潘慧如堅持充滿細節地照顧失能老人；我喜歡戴立忍那天突然胃痛，但也順利成就了一段心如刀割的長對白。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《反分裂家庭》深入探討反分裂手法重創台灣的隱憂。戴立忍飾演的先生在對岸的工廠被吞食，面臨戰爭，積極找尋門路買高額機票要帶一家飛去。潘慧如扮演的太太突面臨老父的長照問題。林澤凱飾演的兒子則因愛情及同儕壓力，反抗父母決定並質疑：「戰爭逃去敵國才是開玩笑吧！」

▲《零日攻擊》戴立忍爆發衝突。（圖／牽猴子提供）

羅景壬導演表示《反分裂家庭》試圖把「台商」的意涵再展開，更寬廣泛指過去卅年，將家國情感擱置，投注自己的體力、專業、情感、青春，終於過上好日子；卻在傾斜向下的下半場，往前看不見未來、往後又找不到初衷的，那種中產階級／中年危機式的悵然。

談及四位演員，羅景壬描述：「我邀請潘慧如、戴立忍，來詮釋這種總是體面的、舉止得宜的族群，無疑是被他們做為演員、朋友、學長的氣質與能力所吸引。逝去的青春、坦率、性衝動，由王渝萱悄然捎來。證據以一個孩子的形式存在，林澤凱做為一個體弱多病的兒子，在富麗堂皇的家裡，無時無刻向他的父母示現：過去並沒有過去。」

▲《零日攻擊》林澤凱。（圖／牽猴子提供）

「我喜歡包括林澤凱在內的高中生幹架時動了真感情；我喜歡王渝萱信手捻來青春的自負自在；我喜歡潘慧如堅持充滿細節地照顧失能老人；我喜歡戴立忍那天突然胃痛，但也順利成就了一段心如刀割的長對白。」



劇中，潘慧如與戴立忍有許多情緒爆裂的爭執，她回憶：「因為劇情涉及可能的戰爭情境，夫妻之間的衝突不是日常摩擦，而是深沉且極具破壞力的對立。開拍前，我們和導演有非常多次深入討論，針對角色的心理狀態、關係的破裂源頭不斷琢磨。」

▲《零日攻擊》戴立忍、王渝萱。（圖／牽猴子提供）

潘慧如說：「跟寶哥（戴立忍）的對戲壓力其實很大，但也非常過癮。他的情緒、台詞非常飽滿、有份量，只要看著他的狀態，我就能很自然地把角色情緒投射出去。那種衝突的真實感，彷彿不是演戲，而是真實人生正在發生。有一場戲拍完，我坐在現場，好一些時間無法說話，情緒被完全掏空的感覺。但正因為這樣，我知道那場戲，是有力量的。」

▲《零日攻擊》潘慧如的角色在面臨老父的長照問題上有許多糾結。（圖／牽猴子提供）



潘慧如的角色在面臨老父的長照問題上有許多糾結，她坦言：「這部分其實觸動我很深。家裡長輩就曾面臨失智與長照問題，所以這個角色對父親的愛、責任與掙扎，我是可以深刻感受的。尤其在面對『要不要離開』的選擇時，那種糾結比任何一句台詞都更難以言喻。不是不愛，而是無能為力。這樣的情緒在心裡反覆推演了很多次，也花了一些時間才說服自己站在角色的立場，去體會那份『想留下，卻不得不走』的矛盾。對我來說，這不只是演技的展現，而是誠實地去面對那些最深、最難以處理的情緒。」

▲《零日攻擊》潘慧如與戴立忍爆衝突。（圖／牽猴子提供）

潘慧如坦言：「這是一部節奏非常緊湊、情緒張力極強的作品，不只在劇情上觸碰到很深層的議題，對演員來說也是一次不一樣的挑戰。角色有很多複雜的情感拉扯，包括家庭、婚姻，甚至對未來的恐懼與無力感。希望觀眾在看劇時，不只被緊湊的情節吸引，也能感受角色內心的重量與掙扎。」