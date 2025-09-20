KID突然暴走狠K檸檬 楊千霈病後崩潰槓上夏浦洋

記者葉文正／台北報導

綜藝天王吳宗憲領軍的《綜藝玩很大》，這次與交通部觀光署澎管處聯手合作，推廣「2025澎湖追風音樂燈光節」，將遊戲闖關結合在地美景，帶領觀眾一同感受澎湖的熱情與魅力。製作單位特別邀請演藝圈前輩與新生代藝人跨世代同場比拚，展現出老少搭檔的驚喜化學效應。

▲楊千霈被隊友拖累，情緒徹底崩潰。（圖／綜藝玩很大）

本次比賽分為四大戰隊：黑隊由坤達領軍，搭檔Pink Fun 的珮含；黃隊則是KID搭配富邦啦啦隊檸檬；籃隊由李懿與王品澔合體；粉紅隊則是楊千霈搭檔FEniX 的夏浦洋。跨世代的組合讓節目笑料百出，也引爆前所未有的鬥志與火花。

▲楊千霈賽前才跟夏浦洋精神喊話。（圖／綜藝玩很大）

在澎湖的艷陽下，坤達一向以冷靜俐落著稱，沒想到這次卻「翻車」出包，不小心拿錯別隊的道具，還在緊張答題時腦袋大當機，不僅結巴吃字，甚至連簡單問題都答不出來，讓全場驚呼「這還是坤達嗎？」

黃隊KID與檸檬表現也不盡理想，闖關接連出錯，急得KID忍不住爆氣：「到底在幹嘛！」讓氣氛瞬間緊張。

至於粉紅隊的楊千霈與夏浦洋，賽前楊千霈還樂觀喊話「心中無大志，只求破蛋！」沒想到卻陷入魔咒，連續失誤。在記憶力挑戰時，夏浦洋緊張到指令混亂，讓楊千霈徹底崩潰，賽後「媽媽式碎念」責備隊友的畫面，逼真得讓現場笑聲不斷。

隨著比賽進入尾聲，節目更祭出「地獄懲罰」：輸家必須在有限時間內找到路人，協助載送至機場。眼看天色逐漸昏暗，觀光區人潮散去，班機起飛的時間一秒一秒逼近，究竟哪一隊會成為被「丟包」的倒楣鬼？請一定要鎖定本週播出的《綜藝玩很大》，中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。

好看娛樂分享雖然今年未能入圍金鐘獎，但製作單位依舊喊話要把握金鐘60「人氣綜藝節目獎」的觀眾票選，展現《綜藝玩很大》一路走來「永不放棄」的精神，誠摯邀請廣大「玩粉」一起為節目應援，用行動支持。