派偉俊半夜私訊「校唱小天后」！　內容曝光...她認了：有點怕

派偉俊攜手校唱小天后陳華推出新歌〈你沒等我去的舊金山〉，久違挑戰男女對唱，派偉俊親自擔綱製作人，對聲音細節要求極高，錄音期間多次補錄、反覆調整，只為呈現最理想的狀態。

▲派偉俊、陳華合作新歌〈你沒等我去的舊金山〉。（圖／杰威爾提供）

攬下大部分作詞工作的陳華笑說，那個禮拜半夜收到派偉俊傳來的製作訊息都會「有點怕」，卻也因此深刻感受到他對音樂的高度堅持與專注，更期待作品完成後能被大家細細聆聽。

MV以「平行線」為概念，透過分割構圖描繪兩人離開關係的一天，生活軌跡錯身前行卻偶有重疊，隨著白晝轉入黑夜，情感也走向新的篇章。拍攝中陳華愛犬MUJI驚喜入鏡，增添生活感，也捕捉最真實的情緒狀態。

▲派偉俊對音樂要求高，讓陳華直言半夜看到他訊息會怕。（圖／杰威爾提供）

為呼應歌詞中的聖誕意象，劇組動用4000公斤粗鹽打造雪景，拍攝過程中因雪花機特效紛飛，對嘴難免吸入泡沫，一喊卡工作人員便需要遞水協助漱口，而面對不適環境，派偉俊與陳華仍全程保持專業，強忍咳嗽完成浪漫的飄雪畫面，也展現日常與舞台造型間的反差魅力。