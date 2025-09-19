曾合作BTS RM　南韓女歌手領軍樂團二度來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

南韓樂團SE SO NEON帶著全新專輯《NOW》回歸，並宣佈將於11月20日登台北SUB LIVE開唱，這場專場演出是他們睽違兩年再度來台。

▲由So!YoON!（黃昭允）領軍的SE SO NEON將於11月20日在台北SUB LIVE開唱。（圖／Young Team Productions提供）

由So!YoON!（黃昭允）領軍的SE SO NEON，此次專輯以「當下」為核心，融合迷幻搖滾、新浪潮、藍調與 Lo-fi 復古音色，共收錄12首歌曲，每一曲都如拍立得般，捕捉生命片刻，她直言：「這幾年創作非常私人，我希望透過音樂傳達一種超越時間的存在感。」

SE SO NEON自 2017 年出道便奪下韓國音樂大獎「最佳新人」，並憑EP《Nonadaptation》登上Pitchfork年度榜單，成為Fender與YouTube Music遴選的全球代表。So!YoON!也曾與BTS RM、SEVENTEEN HOSHI&WOOZI合作，如今則以一人之姿掌舵樂團，展現更本能的能量。

新曲〈Remember!〉由她與Jon Nellen共同製作，並請來Nathan Boddy混音，氛圍內斂卻爆發力十足，So!YoON! 更將這首歌獻給已故音樂家坂本龍一。隨著《NOW》展開世界巡演，SE SO NEON 將從北美、歐洲一路唱到亞洲，台北場也成為歌迷最期待的一站。演唱會購票洽KKTIX。