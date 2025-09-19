還記得本多RuRu嗎？ 　定居美國消失20年…49歲近照曝光美成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

YTR那那大師以訪問藝人而知名，靠自製節目《你最近好嗎？》掀起回憶殺，把許多淡出演藝圈的歌手重新找回，包括同恩、洪愛莉、中國娃娃等，甚至遠赴美國探訪本多RuRu，被譽為YT界的「阿亮」，那那大師感恩表示：「我很感謝我的觀眾，是他們讓我深信且勇敢把這些消失歌手找回來，也讓我有機會能當面謝謝這些歌手，他們的音樂住在我們的青春歲月裡，我誠心希望他們一定要記得自己是一個很棒的歌手，這是我做這件事的最大動力。」

▲那那大師專程赴美訪問本多RuRu。（圖／藝和創藝提供）

此外，他過去曾開過千人演唱會，近期更跨足發行個人單曲〈廁所沒紙〉，靈感源自親身慘痛經驗，錄音過程還被製作人笑虧「唱起來像莫文蔚」。這首歌由馬來西亞音樂人陳穎見打造，曾替蔡依林、梁靜茹等天后寫歌，也讓那那驚喜喊：「從訪談變單曲製作，完全是奇幻旅程。」

這次他首度赴馬來西亞錄音拍MV，受到「巨星級」待遇，不僅天天被餵食，還碰上生日驚喜娘惹糕。MV中，那那大師犧牲形象在臉上畫黑框眼鏡，還得在緊湊時程中練舞到深夜，展現敬業精神。他笑說：「希望透過糗事唱出樂觀天性，就算是廁所沒紙、牙縫有菜渣，也能轉化成笑點。」

▲那那大師推出單曲〈廁所沒紙〉。（圖／藝和創藝提供）

錄音時，他更自曝真實經歷：某次外出上廁所發現沒衛生紙，乾脆用內褲解決後直接丟掉，令全場工作人員笑翻。這首歌也成為他送給觀眾的「快樂能量」，用最瘋癲的方式傳遞自嘲哲學。