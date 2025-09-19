何妤玟在家看BTS「被男友嫌很吵」！霸氣反擊：電視也不是你買的

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟2020年離婚恢復單身，感情動向始終是粉絲的關注焦點。她最近便受邀上節目《小姐不熙娣》分享遇過的白目男友，引發不少討論。

▲何妤玟在家看BTS被當時的男友嫌吵。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



何妤玟透露近年很喜歡BTS防彈少年團，尤其是SUGA，「我覺得人不管幾歲都有自己喜歡的偶像」，而且她獨自在家的最大的樂趣就是反覆看韓團的舞台表演。

▲▼何妤玟喜歡BTS。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



但有次某任男友來訪，剛好遇到何妤玟一邊看韓團表演，一邊拍照修圖寫文案，「我就說你等我一下，我弄完以後再跟你約會」，結果對方卻回答「這個要看多久」，讓她非常不解，「那是我家，是我的電視，電視也不是你買的，我要看什麼就隨便我。你到別人家作客，你應該要遵守別人的規矩。」

▲何妤玟當時的男友不想看BTS。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



何妤玟當下只能解釋，「可是我現在文案還沒有寫完，我需要靈感。我看這些韓團會刺激我的靈感。」未料，該任男友一臉嫌棄地說「這很吵，怎麼刺激妳的靈感」，讓她相當無奈，「你管我！我聽這個就是可以有靈感啊！」

不只這樣，該任男友還撂話，「其實他們跳舞還好，我也很強」，叫何妤玟看他跳舞，讓何妤玟至今想起來還是很傻眼。

▲何妤玟當時的男友還說自己跳舞也很強。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）