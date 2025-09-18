ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
黃西田身為前輩沒包袱　康康爆料「五短必有一長」

記者葉文正／台北報導

中視《綜藝一級棒》日前播出「經典戲劇歌后駕到」，收視再創好成績，4歲以上平均收視高達2.49，奪下同時段冠軍！節目推出「金曲50時光音樂匯」，再度邀來音樂不老頑童黃西田，一開場演唱〈愛某不驚艱苦〉，以輕快歌路掀起高潮。

▲黃西田自導自演歌中劇態度敬業。（圖／中視提供）

▲黃西田自導自演歌中劇態度敬業。（圖／中視提供）

節目中也安排黃西田親自「導演」歌中劇，重現昔日秀場經典。他親手編排〈田庄兄玩喜劇〉，與蘇宥蓉合唱〈烘爐茶古〉，康康卻藉獻花中途打斷「你們兩個畫面不好看」，阻止他繼續跟蘇宥蓉合唱，改由自己上場替換，沒想到黃西田一聽到旋律，立刻開啟「合唱開關」，從台下衝上台上加入一起唱，康康再度喊停，還指使「小弟」陳隨意、吳俊宏、沈建豪「處理黃西田」。

▲黃西田自導自演歌中劇態度敬業。（圖／中視提供）

▲黃西田被爆五短必有一長。（圖／中視提供）

等歌唱到一半，黃西田手綁著繃帶又上台搶唱，最後變成全身是傷的升天「小天使」，歌中劇「地獄哏」笑料百出，而黃西田賣力演出的敬業精神讓在場藝人笑到合不攏嘴。許志豪則替前輩捏把冷汗：「這麼資深的長輩，你們怎麼下得了手！」不過黃西田卻是回應：「我們藝人就是這樣，演戲就是演戲，不要害羞，害羞就不好玩了。」展現資深藝人毫無包袱的工作態度，與後輩互動的詼諧搞笑，成為節目中最大看點。

彭正與陳隨意合唱〈無你雨袂停〉，蘇宥蓉、蕭玉芬攜手演繹林晏如的〈Caill-in你的心〉，陳怡婷帶來〈愛情雨〉，杜忻恬詮釋謝金燕的〈笑笑看一切〉，舞台魅力爆表。李子森則帶來黃品源經典曲〈小薇〉，旋律勾起滿滿回憶，康康也被這股「小薇熱潮」勾起回憶殺，爆料當年憲哥（吳宗憲）原本要把〈小薇〉給他唱，結果他最後挑了〈兵變〉：「所以是〈小薇〉讓我〈兵變〉啦！」妙語逗得全場大笑。

節目壓軸由彭正與吳俊宏合唱〈十面埋伏〉，氣勢磅礡、全場沸騰。康康搞笑吐槽：「彭正條件這樣好，難怪能跟郭婷筠配對，根本跟黃西田大哥一樣『五短必有一長』！」

