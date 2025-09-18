ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
李心潔露深V現身釜山影展！　一聽師父張艾嘉奪獎「眼淚忍不住」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix華語暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》入選今年第30屆釜山影展On Screen影集展映單元，將在釜山進行全球首映，影展於昨（17）日盛大開幕，金獎主創團隊導演陳正道、導演許肇任、製作人楊庭愷與在《回魂計》中為女兒踏上復仇之路的母親李心潔，以及即將被回魂的死刑犯傅孟柏，華麗出席今年釜山影展開幕紅毯。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

主創們不約而同以黑色西服亮相，李心潔上身以米色緞面絲質透紗搭配黑色垂墜長裙，大露深V兼具優雅與性感，搭配俐落的油頭髮型增添高雅氣質，傅孟柏則以一身來自義大利品牌的深墨綠絨布西裝登場顯現出劇中角色「張士凱」成熟男人的魅力，展現此次影集暗黑神秘的風格，現場的粉絲觀眾歡呼掌聲不斷，氣氛相當熱絡。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

《回魂計》集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

談及來到釜山參與影展開幕紅毯盛會的心情，李心潔大讚來到釜山像是度假一般，看到湛藍的海景讓她心曠神怡，路上隨意走入的烤肉餐廳相當驚艷，坦言「能夠與《回魂計》一起來到釜山影展覺得很興奮，影集即將在國際影展上首映感到很期待，希望大家會喜歡《回魂計》。」

這次來到國際影展開幕紅毯保持著期待心情的李心潔，也遇到挖掘自己進入演藝圈的師父張艾嘉，感到很開心，且親眼見證師父獲得第30屆釜山國際電影節年度「山茶花獎」覺得非常感動。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

李心潔激動表示「能夠在釜山影展開幕典禮的現場，親眼看見張姐領到這個獎，還聽到了她分享的感言，真的講得非常好，好感動，差點忍不住我的眼淚。」

今（18）晚即將在韓國釜山影展中全球首映《回魂計》，李心潔表示「非常榮幸《回魂計》能夠在韓國全球首映，我很好奇韓國的觀眾看完會有什麼樣的感覺，希望他們可以感受到兩位女性身上堅毅與巨大的力量。當然希望他們會喜歡《回魂計》，看完首映以後10月會在家繼續追看後面的集數。」

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

在即將面對全球觀眾前李心潔吐露「《回魂計》中兩位母親從一個平凡女性，因為愛女遇害而踏上『復仇之路』後的戲劇性轉變是非常精彩和深刻的人性刻畫，我相信全球觀眾一定會有共感。」

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

