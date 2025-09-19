IU見面會彎腰、對眼暖舉感動全網　劇透新劇《21世紀大君夫人》

文／妞新聞

「안녕 오랜 내 여름아～（再見了！我漫長的夏季～）」人氣韓星「IU（李知恩）」，在本月10日突擊公開新歌〈Bye, Summer（바이, 썸머）〉MV以及音源，招牌空靈歌聲、柔美旋律加上換季時節超應景的歌詞，零宣傳、零露臉一舉殺入各大音源榜前10，一人女團的威力無法擋，緊接著而來的同名見面會也引爆高度話題！

《Bye, Summer》見面會精彩落幕

IU「這寵粉暖舉」感動全網

▲IU。（圖／X@IUofficial）



IU的粉絲見面會《Bye, Summer》在9月13、14日於首爾KSPO DOME舉行，兩場吸引3萬左右粉絲共襄盛舉，人稱「寵粉狂魔、粉絲傻瓜」的IU也正常發揮，不但準備了包含貼紙、小卡、坐墊、風扇等小禮物，現場佈置精心的手寫彩帶，還在螢幕上放上進場粉絲們的名字，超寵、超貼心。

▲IU見面會下舞台親握輪椅席粉絲手。（圖／X@wiriness）

在見面會進行時，IU為了坐在障礙座位區的行動不便的粉絲，特別走下舞台一一握手，拉手演唱，其中一位坐著輪椅的粉絲，因為背對走道，無法看到IU走過，IU更特別彎下腰來「把頭伸到粉絲的頭側」與他平行對視，同時展現燦爛笑容，感人的一幕通通被現場觀眾拍下瘋傳，同時登上韓國熱門討論區，網友們紛紛深受感動留言：「太暖心了！」、「看哭我了好感動」、「謝謝小天使IU。」

▲IU見面會劇透新劇。（圖／X@Fran771_）



另外，即將在帶著新劇《21世紀大君夫人（21st Century Grand Prince's Wife）》「李演員歸位」的IU，也在見面會上稍稍劇透，特別製作了主演角色「성희주」的名牌，重現劇中的角色姿勢、表情，是不是很期待2026年上半年啊？

