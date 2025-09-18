ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
男星住高級Villa「半夜傳腳步聲」
LINE電腦版「大規模災情」
楊丞琳結婚6周年放閃
HowHow鮮少放閃原因曝！感性謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」心裡話全說了

記者孟育民／專訪

網紅HowHow（陳孜昊）2019年宣布和歌手鄧福如結婚，婚後育有1子1女，1家4口甜蜜幸福。HowHow日前接受《ETtoday星光雲》專訪，談到老婆就是自己人生最佳隊友，不但能在逆境中拉住他，甚至帶著他成長，而看著鄧福如為了家庭的犧牲奉獻，讓他罕見在鏡頭吐露真心話，告白說，「她只要在我身邊就是很感謝的事情！」

▲▼網紅HowHow專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲HowHow接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

HowHow不像部分的創作者，把私人生活攤在大眾視野，他說希望可以公私分明，「有些創意來自我的家庭，不過還是希望保有私有的空間。」明知道會有流量，但他選擇尊重家人，甚至也很少和鄧福如放閃，僅有在過節曬出合照，他笑說：「跟太太的互動留一點私人空間，工作是工作、回到家就回到家。」至於是否未來會合體拍片，他則不把話說死，認為不排斥任何可能，但目前沒有想法。

▲▼How Fun、鄧福如。（圖／翻攝自Facebook／How Fun 如何爽）

▲HowHow鮮少放閃鄧福如，希望保留私人空間。（圖／翻攝自Facebook／How Fun 如何爽）

HowHow如今把重心放在家庭生活，下午四點後就下班，假日也不工作，珍惜陪伴家人的時光，他感性表示：「太太改變我對人生的想法，我在認識她之前是個工作狂，我一天花很多時間在工作，是因為她把我拉回來，她讓我知道其實過生活也很重要，不要一直往前衝，就算賺很多錢，沒有人生快樂嗎？」他也坦言因為有了家庭，每天時間變得很緊湊，但卻很享受現在的生活。

▲▼How Fun、鄧福如。（圖／翻攝自Facebook／How Fun 如何爽）

▲HowHow如今希望多陪伴家人。（圖／翻攝自Facebook／How Fun 如何爽）

HowHow除了感謝鄧福如改變自己對人生的態度，更稱對方是自己的工作軍師，會如實跟他分析影片優缺點，甚至敢當面吐槽「最近有一點不好笑」，並一同尋找改進方法，「只有她敢跟我說真話，當下聽會覺得好難過，但是我蠻感謝她給我意見，不然我就一直活在舒適圈，我也不會知道為何觀眾、點擊會越來越少。」

▲▼網紅HowHow專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲HowHow放慢工作腳步，學會好好生活。（圖／記者周宸亘攝）

而當年鄧福如發行首張個人專輯《原來如此!!》，便入圍第23屆金曲獎最佳新人獎，演唱的歌曲至今仍是經典，她在生完小孩近幾年才慢慢回歸舞台。

對此，讓HowHow最感謝的還是鄧福如為了家庭選擇犧牲事業，「雖然我們是花一樣多的時間在照顧小孩，她可能更多，但女生必須要懷孕、修復，真的很感謝她犧牲自己的工作，她當時有很多音樂的想法在跑，音樂也不可能沉寂兩年再拿出來，流行市場變化很快，她等於為了這個家庭放棄原本可以得到的掌聲跟關注以及和音樂上的成就。」

▲▼網紅HowHow專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲HowHow罕見說出心裡話，感性告白鄧福如。（圖／記者周宸亘攝）

雖然HowHow比較少講肉麻話，但夫妻倆都會透過卡片表達心中想訴說的話。他笑說，逢年過節送卡片已是夫妻倆的小浪漫，雖然結婚多年，但每次收到鄧福如手寫的卡片，依舊感動到無法自拔，「因為她一直不是會做卡片給另外一半的人，她知道我很喜歡卡片，我寧願不要任何禮物，我覺得卡片的文字會讓我記一輩子，是可以存封一輩子的回憶，所以每次逢年過節都會讓我很感動。」

