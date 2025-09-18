陳沂去年砸3000萬北市買房　不到1年半還完千萬房貸…親揭原因

記者陳芊秀／綜合報導

網紅陳沂時常對時事發表犀利評論，去年（2024）3月宣布在台北置產，砸3千多萬在台北市南港買下31坪中古屋，沒想到一年半不到，她昨日（17）發文透露，已將房貸全數還清，開心自賀：「恭喜我自己，我真的好棒！」為了扛起房貸，她積極接業配，甚至一度加入成人平台直播，展現驚人還款速度。

▲陳沂宣布還完千萬房貸，時間花不到1年半。（圖／翻攝自臉書）

陳沂坦言，其實自己沒不急著還貸款，主要是媽媽不喜歡有負債的感覺，只要一有錢進來就拿去還款。她表示，自己原有的穩定投資已足以退休養老，因此這段期間多賺的錢都是多的，便順著母親的意思「拿去還房貸吧！」

而陳沂也分享自己的金錢觀。她覺得「人的一生不過百年，百年後這些錢我也用不到，所以想要穩定有房子有足夠的養老金，無憂無慮好好過完這輩子。」能夠這麼快還完房貸，是因為她就自己一個人，生活也很簡單花不了什麼錢。她接著引用莊子「鷦鷯巢於深林，不過一枝」為喻，認為錢夠用就好，目標是無憂無慮地過完這輩子。她更透露，即便財力雄厚，自己至今仍維持著「吃冰淇淋舔蓋子、牙膏剪開用到底」的節儉習慣。她最後總結：「知足不浪費，是一種生活態度。真正的自由是妳的人生可以充滿選擇！」

▲陳沂發文。（圖／翻攝自臉書）

網友好奇：「老套問題：不找個伴嗎？」留言釣出陳沂回應：「真正的自由是妳的人生可以充滿選擇。」眾人輪番留言「知足不浪費，很好的人生觀」、「錢放在其他投資 也許賺更多，不過少了負債，心情是輕鬆踏實的」。有人好奇「好奇有這麼短的房貸嗎？因為通常銀行都希望你不要那麼早還清的啊！」對此陳沂回答：「貸款30年，但不小心一年半就還完了。」