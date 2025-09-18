韓女星坦承遭逼上《叢林的法則》　「不上就取消全行程」隊長也嚇到

記者張筱涵／綜合報導

Apink成員吳夏榮近日上節目談及出演《叢林的法則》的幕後秘辛，直言當年並非自願參加，而是被公司前代表「逼」上節目，讓一旁的隊長初瓏聽了都驚訝不已。

▲Apink當年上了許多綜藝節目。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）



吳夏榮與朴初瓏16日一起登上YouTube節目《XIUMIN的拉麵店》，聊到過去的綜藝經歷，Apink出道多年，參與過《叢林的法則》、《強心臟》、《挑戰1000首》等經典節目。朴初瓏回憶自己是自願報名上《叢林的法則》，「真的很想去挑戰，最辛苦的是不能洗澡、廁所不方便，晚上背部壓得睡不好。不過我是去斐濟，相對比較舒服。」

相比之下，吳夏榮的經歷就辛苦得多。她當年被分派到巴布亞紐幾內亞，坦言：「我每天都哭，雖然姐姐們對我很好，但剛開始真的很難適應。當時雨下得很大，腿上還長出像水泡一樣的傷，皮膚受損嚴重，不過後來看播出覺得很有趣。」

▲夏榮當年上《叢林的法則》很辛苦。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）



▲夏榮坦承是被迫上《叢林的法則》的。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）



主持人XIUMIN追問她是否自願參加，吳夏榮語出驚人：「不是的，當時公司代表跟我說『妳如果不去，所有行程都會取消』，所以我只好去了。」突如其來的爆料，讓朴初瓏當場驚訝直呼：「真的嗎？」這段對話公開後，引發不少網友討論，認為偶像在職業初期常承受巨大的壓力與不得不接受的安排，也讓粉絲更加心疼吳夏榮當年的處境。