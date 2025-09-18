韓女星坦承遭逼上《叢林的法則》　「不上就取消全行程」隊長也嚇到

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Apink夏榮坦承遭逼上《叢林的法則》　「不上就取消全行程」初瓏也嚇到

記者張筱涵／綜合報導

Apink成員吳夏榮近日上節目談及出演《叢林的法則》的幕後秘辛，直言當年並非自願參加，而是被公司前代表「逼」上節目，讓一旁的隊長初瓏聽了都驚訝不已。

▲▼夏榮。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）

▲Apink當年上了許多綜藝節目。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）

吳夏榮與朴初瓏16日一起登上YouTube節目《XIUMIN的拉麵店》，聊到過去的綜藝經歷，Apink出道多年，參與過《叢林的法則》、《強心臟》、《挑戰1000首》等經典節目。朴初瓏回憶自己是自願報名上《叢林的法則》，「真的很想去挑戰，最辛苦的是不能洗澡、廁所不方便，晚上背部壓得睡不好。不過我是去斐濟，相對比較舒服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比之下，吳夏榮的經歷就辛苦得多。她當年被分派到巴布亞紐幾內亞，坦言：「我每天都哭，雖然姐姐們對我很好，但剛開始真的很難適應。當時雨下得很大，腿上還長出像水泡一樣的傷，皮膚受損嚴重，不過後來看播出覺得很有趣。」

▲▼夏榮。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）

▲夏榮當年上《叢林的法則》很辛苦。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）

▲▼夏榮。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）

▲夏榮坦承是被迫上《叢林的法則》的。（圖／翻攝自YouTube／슈밍의 라면가게）

主持人XIUMIN追問她是否自願參加，吳夏榮語出驚人：「不是的，當時公司代表跟我說『妳如果不去，所有行程都會取消』，所以我只好去了。」突如其來的爆料，讓朴初瓏當場驚訝直呼：「真的嗎？」這段對話公開後，引發不少網友討論，認為偶像在職業初期常承受巨大的壓力與不得不接受的安排，也讓粉絲更加心疼吳夏榮當年的處境。

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

