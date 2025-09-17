文泰一性侵案二審「懇求從輕發落」　穿囚衣出庭：會用一生贖罪

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團NCT前成員文泰一因涉嫌夥同友人性侵陌生女子，在一審中被判有期徒刑3年6個月。該案17日進行二審首次公判，文泰一和檢方分別針對刑期提出上訴，理由均為「量刑不當」，前者盼減刑，後者則認為罰得不夠重。

▲文泰一因涉特殊強姦罪遭逮。（圖／翻攝自文泰一Instagram及YouTube）

綜合韓媒報導，文泰一和兩名涉案友人在當天身穿棕色囚衣出庭。檢方指出：「本案犯罪性質惡劣且嚴重，即便存在如與被害人達成和解等對被告有利的情況，原審量刑仍過於寬容，因此提起上訴。」希望能判處與原審求刑相同的7年有期徒刑。

而文泰一方則表示：「深切意識到自己在被害人生命中留下了難以癒合的傷痛，並正在反省，也為給社會帶來巨大負面影響而致歉。」懇求從輕處理。另外，文泰一的律師也補充表示，雖然錯誤重大，但已透過公設辯護律師向被害人致歉，對方也已經接受道歉。

▲文泰一在一審中被判3年6個月的有期徒刑。（圖／翻攝自Facebook／NCT）

此外，文泰一方還辯稱，文泰一當時只是想繼續喝酒，並沒有犯罪計畫，「而在移動過程中的KakaoTalk群聊裡，被告（文泰一）並未參與，這點可以透過證據確認。」律師還表示：「被告自幼作為公眾人物參與社會活動，一直勤勉且未引發爭議，並積極參與捐款與志願服務。熟悉他品性的友人也因而感到惋惜，並提交了請願書。」

文泰一的律師也再次提到，文泰一的母親因為案件而被迫辭職，文泰一本身也已經退出所屬團體、解除經紀合約，「為了生計只好打工，努力成為健全的社會成員。在看守所內也表現良好。」懇求法庭寬恕。

▲文泰一在二審中請求法官減刑。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

文泰一本人也在最後陳述時表達悔意，承認所有罪行，「我明白，被害人所承受的傷痛，無論任何言語或行為都無法完全彌補。即便如此，我仍要藉此機會真誠致歉。」接著表示：「因愚蠢行為給對方帶來無法抹去的痛苦，我將帶著贖罪的心活下去。看到自己的錯誤讓被害人的人生與家庭都被摧毀，我才真正意識到自己的錯有多嚴重。」

文泰一還承諾自己將用一生贖罪，且絕不再犯罪，「牢記法律的重量，誠實生活。再次為造成的傷害致歉，真的非常抱歉。」據悉，此次庭審中，有多名文泰一等三人的朋友及疑似粉絲的女性到場旁聽，其中一名女性在文泰一最後陳述時，還忍不住抽泣落淚。而文泰一的二審宣判日期定於10月17日。