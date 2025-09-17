ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

朴信惠來台「朝聖阿Ken甜甜圈店」
談戀愛「最沒安全感」TOP4星座
蔡阿嘎抱怨「小黃司機一舉超NG」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王柏傑 謝欣穎 于朦朧 鄭中基 勞勃瑞福 湯宇 蕾菈 全恩菲

《來吧！哪裡怕》入圍金鐘2獎…楊奇煜一聽腿軟　加碼宣布好消息

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場第23部音樂劇作品《生命中最美好的5分鐘》，自2021到2022年期間演出雖歷經疫情，全台巡迴累積84場次，感動萬名觀眾，如今果陀劇場讓音樂奇蹟重現，重磅宣告回歸。

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）

這齣主打愛與音樂擁有治癒遺憾的魔力，反轉的劇情帶領觀眾時空穿梭，全場Live Band演奏再加上精緻旋轉舞台，資深藝人 白冰冰盛讚「最棒的舞，最棒的歌！從開場第一個聲音，我們的心就被抓走了直到最後」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由原黃金卡司楊奇煜與唐從聖，搭配新血演員鎮萬鈞、方宥心及張郁婕聯合主演。果陀日前才剛宣布開賣訊息，隔天小煜就雙料入圍第60屆電視金鐘獎，他笑說「我聽到兩項入圍腳都軟了，這幾年在音樂劇跟電視節目來回穿梭，終於被肯定了，是喜上加喜！也希望觀眾能多多關注我的作品。」

▲楊奇煜遭合夥人威脅。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

▲楊奇煜入圍金鐘獎。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）
《生命中最美好的5分鐘》劇情描述男女主角（楊奇煜、方宥心／張郁婕飾）學生時期有著一段未果的愛情，隨著時間流逝，各自走在看似沒有交集的兩條平行線，一日男主角John遇上了粗心的陰間使者（唐從聖飾），命運開始有了轉變。同時，他竟收到前女友（方宥心／張郁婕飾）的喜帖。當音樂響起，短短的五分鐘，John在另一個時空遇到與自己十分相似的少年（鎮萬鈞飾），是否能夠穿越時空改變錯誤，人生再一次重來？

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）

為了彌補疏失，每當特定的旋律響起，《生命中最美好的5分鐘》由楊奇煜飾演的男主角就可以「穿梭時空治癒缺憾」。當被問到私底下有沒有想穿越時空的想法，小煜笑稱如果可以的話「想回到10歲以下，然後跟我爸媽說聲辛苦了，因為沒經歷過都不知道帶小孩有多累。」

▲▼小煜夫婦。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

▲楊奇煜目前是二寶爸。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

如今已是二寶爸的楊奇煜，每天七點起床準備早餐，送小孩出門上課，自己再去工作，工作完回家陪小孩，假日再帶他們出去玩，直呼「累得不要不要的，原來以前我爸媽就是這樣走過來的！」

不僅在實境節目主持受到肯定，深耕多年音樂劇領域的楊奇煜，回憶起《生命中最美好的5分鐘》是第一齣跟果陀劇場合作的戲，2021年開始排練這齣戲時，第一個小孩才剛出生兩天，再加上這齣戲的戲分吃重，幾乎都待在台上又演又唱又跳，體力吃緊。

▲才喊話拚《全明星3》！小煜膝蓋「再重創」傷勢曝光…緊急取消行程。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

▲楊奇煜目前是二寶爸。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

後來韌帶斷裂的楊奇煜，強撐拐杖上場演出，在台上幾乎快50分鐘沒休息，連水都喝不到，他打趣地說是最累的一齣戲，如今已經完全康復，只是還會有些心理陰影，他接續說「我要開始練耐力跑步了，每天運動90分鐘，還會找時間去外面曬太陽」已開始著手做萬全準備。

喜劇天王唐從聖則飾演一位熱愛音樂的死神，他在劇中除了展現歌舞，還有模仿、直排輪、魔術、雜耍等高難度表演；新卡司方宥心與張郁婕這兩位劇場演員分飾不同場次的女主角，將精采演繹少女成為人母等女性情感的轉換，以細膩演技與療癒嗓音撫慰人心；而音樂劇小王子鎮萬鈞，將在劇中逆齡演出一名追愛中學生，上演青澀追愛記。

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）

2026年《生命中最美好的5分鐘》首站從臺北城市舞台出發將在2026年1/31到2/1開演，桃園展演中心展演廳將於2026年5/23、24演出、臺中中山堂將在2026年6/13、14表演，全台巡迴陸續登場。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊奇煜生命中最美好的5分鐘

推薦閱讀

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

7小時前

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

11小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

7小時前

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

9小時前

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

9小時前

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

4小時前

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

20小時前

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

10小時前

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

9/15 14:21

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

10小時前

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

11小時前

直擊／朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給妳吃

直擊／朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給妳吃

4小時前

熱門影音

周杰倫幫媽慶生

周杰倫幫媽慶生
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練

蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！

張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

【寸頭→光頭】男友要當兵！女友幫剃髮卻失手XD

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前1

快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！「真實狀態」曝光　粉絲到場應援

30分鐘前1

釜山電影節／紅毯驚現超大咖！Lisa戰袍火辣身材全看光　攝影搶拍

36分鐘前2

獨／謝欣穎現況曝光！情斷王柏傑「互潑飲料」IG開嗆　經紀人回應

1小時前0

快訊／謝欣穎二度發文！直指「妄言」對象不是王柏傑　最新回應曝光

1小時前0

《來吧！哪裡怕》入圍金鐘2獎…楊奇煜一聽腿軟　加碼宣布好消息

1小時前1

人氣樂團開唱秒殺再加場！　團員悲：看不到TWICE演唱會了

1小時前0

開箱直擊／連Jennie都愛用！推聯名松菸快閃「本人親簽」運來台灣

1小時前31

余祥銓1歲女兒手指遭門夾傷！　「指甲發紫流血」傷照曝光他心碎

1小時前0

羅志祥睽違5年回歸主持棒！　自豪體力極佳「小14歲搭檔圓夢了」

1小時前10

許光漢變壯「少年感消失」？本人回春現身　高EQ回應：我35歲了，身體會成長

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／王柏傑反擊了！
    7小時前165
  2. 王柏傑被分手超錯愕！
    11小時前69
  3. 快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同
    7小時前45
  4. 作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌
    9小時前125
  5. 謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架
    9小時前46
  6. 快訊／謝欣穎引用「妄言」最新回應！
    4小時前82
  7. 快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因
    20小時前3023
  8. Sandy救火《一字千金》爆收攤！
    10小時前66
  9. 瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？
    9/15 14:21101
  10. 設局害PEETA從男神淪嫌疑犯！前妻Alisa吐真相
    10小時前83
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合