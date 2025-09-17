《來吧！哪裡怕》入圍金鐘2獎…楊奇煜一聽腿軟　加碼宣布好消息

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場第23部音樂劇作品《生命中最美好的5分鐘》，自2021到2022年期間演出雖歷經疫情，全台巡迴累積84場次，感動萬名觀眾，如今果陀劇場讓音樂奇蹟重現，重磅宣告回歸。

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）



這齣主打愛與音樂擁有治癒遺憾的魔力，反轉的劇情帶領觀眾時空穿梭，全場Live Band演奏再加上精緻旋轉舞台，資深藝人 白冰冰盛讚「最棒的舞，最棒的歌！從開場第一個聲音，我們的心就被抓走了直到最後」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由原黃金卡司楊奇煜與唐從聖，搭配新血演員鎮萬鈞、方宥心及張郁婕聯合主演。果陀日前才剛宣布開賣訊息，隔天小煜就雙料入圍第60屆電視金鐘獎，他笑說「我聽到兩項入圍腳都軟了，這幾年在音樂劇跟電視節目來回穿梭，終於被肯定了，是喜上加喜！也希望觀眾能多多關注我的作品。」

▲楊奇煜入圍金鐘獎。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）



《生命中最美好的5分鐘》劇情描述男女主角（楊奇煜、方宥心／張郁婕飾）學生時期有著一段未果的愛情，隨著時間流逝，各自走在看似沒有交集的兩條平行線，一日男主角John遇上了粗心的陰間使者（唐從聖飾），命運開始有了轉變。同時，他竟收到前女友（方宥心／張郁婕飾）的喜帖。當音樂響起，短短的五分鐘，John在另一個時空遇到與自己十分相似的少年（鎮萬鈞飾），是否能夠穿越時空改變錯誤，人生再一次重來？

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）



為了彌補疏失，每當特定的旋律響起，《生命中最美好的5分鐘》由楊奇煜飾演的男主角就可以「穿梭時空治癒缺憾」。當被問到私底下有沒有想穿越時空的想法，小煜笑稱如果可以的話「想回到10歲以下，然後跟我爸媽說聲辛苦了，因為沒經歷過都不知道帶小孩有多累。」

▲楊奇煜目前是二寶爸。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

如今已是二寶爸的楊奇煜，每天七點起床準備早餐，送小孩出門上課，自己再去工作，工作完回家陪小孩，假日再帶他們出去玩，直呼「累得不要不要的，原來以前我爸媽就是這樣走過來的！」



不僅在實境節目主持受到肯定，深耕多年音樂劇領域的楊奇煜，回憶起《生命中最美好的5分鐘》是第一齣跟果陀劇場合作的戲，2021年開始排練這齣戲時，第一個小孩才剛出生兩天，再加上這齣戲的戲分吃重，幾乎都待在台上又演又唱又跳，體力吃緊。

▲楊奇煜目前是二寶爸。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

後來韌帶斷裂的楊奇煜，強撐拐杖上場演出，在台上幾乎快50分鐘沒休息，連水都喝不到，他打趣地說是最累的一齣戲，如今已經完全康復，只是還會有些心理陰影，他接續說「我要開始練耐力跑步了，每天運動90分鐘，還會找時間去外面曬太陽」已開始著手做萬全準備。



喜劇天王唐從聖則飾演一位熱愛音樂的死神，他在劇中除了展現歌舞，還有模仿、直排輪、魔術、雜耍等高難度表演；新卡司方宥心與張郁婕這兩位劇場演員分飾不同場次的女主角，將精采演繹少女成為人母等女性情感的轉換，以細膩演技與療癒嗓音撫慰人心；而音樂劇小王子鎮萬鈞，將在劇中逆齡演出一名追愛中學生，上演青澀追愛記。

▲音樂劇《生命中最美好的5分鐘》宣告回歸。（圖／果陀劇場提供）



2026年《生命中最美好的5分鐘》首站從臺北城市舞台出發將在2026年1/31到2/1開演，桃園展演中心展演廳將於2026年5/23、24演出、臺中中山堂將在2026年6/13、14表演，全台巡迴陸續登場。