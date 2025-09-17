耽誤蔡依林9點半睡覺！大咖天后「自招是損友」帥回：帶壞又怎樣

記者黃庠棻／台北報導

天后蔡依林（Jolin ）的「9點半睡覺」作息在網路上形成極大迴響，甚至還有網友製作「蔡依林標準時間」睡覺打卡網站。不過日前她與好友吳青峰、蔡健雅在晚上10點於台北街頭漫步被直擊，蔡健雅後續自招是損友。對此，今（17）日她出席活動也大方回應此事。

▲蔡依林先前被抓包晚上10點還沒睡。（圖／翻攝自IG）

蔡健雅今（17）日參加第32屆女性影展售票開跑記者會，穿著一襲黑色長裙亮麗現身，提到自己今年已經50歲時，還不忘鼓譟現場歡呼稱讚她「保養得宜」，更表示女性如果在生活上遇到困難，可以參考自己的經典歌曲〈達爾文〉的歌詞，幽默又逗趣的發言讓現場笑聲不斷。

▲蔡健雅出席第32屆女性影展售票開跑記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，蔡健雅也在訪問中被問到先前跟蔡依林在晚上10點還在外散步，被調侃是「壞朋友」，她直率地回應「帶壞又怎樣，她偶爾也需要被帶壞一下吧」，坦言自己沒有按照好友的時間點睡，笑說對方「無法超越」，低調透露自己大約在晚上12點或凌晨1點才入睡。

▲蔡健雅率性回應帶壞蔡依林。（圖／記者周宸亘攝）

談及好友蔡依林的「9點半睡覺」，蔡健雅反問現場記者「有照著嘗試過嗎」，得到「全員失敗」的回覆後，她點頭表示「相信大家看到新聞都有嘗試在9點半睡，但都沒成功，那就做自己吧」。

▲蔡健雅率性回應帶壞蔡依林。（圖／記者周宸亘攝）

過去，蔡健雅曾是夜貓子習性，半夜4、5點入睡，隔天一定要睡到12點才願意起床，笑說自己「是搖滾體質，就是要很叛逆，覺得這樣很酷」，一直到疫情期間某天早上8點醒來，發現年紀到了，之後不管多晚睡都會在8點醒來，才開始慢慢調整成養生的習慣早點睡，直言「是身體告訴我，要開始照顧自己了」。