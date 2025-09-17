盧廣仲私下癖好曝光！　口袋塞滿零錢「全為她」

▲盧廣仲推出新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

盧廣仲推出新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，日前到來到Hit Fm聯播網主持節目宣傳新專輯，許久未擔任DJ的他，笑稱自己是「2 NIGHTS DJ」，因為就只來主持兩夜，恰巧與專輯歌曲〈一夜一夜一夜〉相呼應，盧廣仲聊到，前六張專輯都是創作專輯，這一張是他首張全「不」創作專輯，專輯開案時，他想著：「全部都唱別人寫的歌是什麼樣的感覺？」反正從來沒做過，不如這次就來試試看。

▲▼盧廣仲私下癖好曝光。（圖／Hit Fm聯播網提供）



盧廣仲主持節目時，電台也出了考題給他，打賭盧廣仲能否在直播中不說出他的招牌口頭禪「yeah」，講一次就要交出10元，盧廣仲接受挑戰，讓觀看直播的歌迷直呼這是他「演藝生涯最大考驗」，簡直是不可能的任務，還開玩笑說要盧廣仲直接先儲值1000元好了，歌迷不僅吃瓜看好戲還擔任「10元糾察隊」，總共抓到盧廣仲講了15次「yeah」，讓他願賭服輸拿出150元。

盧廣仲開玩笑說，幸好他身上很多零錢，歌迷好奇留言他怎麼那麼多10元硬幣，一問之下卻意外曝光盧廣仲的「另類專長」，原來盧廣仲喜歡逛夾娃娃機店，只要看到機台有他媽媽喜歡的玩偶，他就會想要夾回去送給媽媽，也就不知不覺開始看到夾娃娃機店就走進去，所以零錢也準備的越來越多。每次回台南都是帶著一大袋娃娃送給媽媽。歌迷驚呼他解鎖新技能，紛紛敲碗夾娃娃機教學影片。

