佘詩曼首合作香港視帝…創超高收視　她含冤入獄被封「最美囚犯」

記者黃庠棻／台北報導

由資深港星歐陽震華主演的《洗冤錄》，自開播以來便以獨特的法證題材，成功吸引許多觀眾關注，是首部以法證為主題的經典代表作。該劇不僅收穫極高的收視率，還順勢推出了續集《洗冤錄2》。

▲歐陽震華與佘詩曼《洗冤錄2》在首次搭檔。（圖／年代提供）

《洗冤錄2》在演員陣容與劇情上也全面升級，邀請到香港視后佘詩曼與歐陽震華首度搭檔合作，兩人逗趣自然的互動深受觀眾喜愛。佘詩曼更憑藉精湛的演技贏得觀眾認可，成功拓展更多元的戲路，可說是她演藝生涯中不可或缺的代表作。



《洗冤錄2》不僅延續前作的探案主軸，還融入更多輕鬆幽默的橋段，播出後承接《洗冤錄》的高人氣，創下亮眼的收視成績，平均收視達33點，最高收視更突破46點，成為當年最受矚目的劇集。

歐陽震華與佘詩曼首度合作，產生新鮮有趣的化學反應，迅速成為熱議話題。兩人更因合作結下深厚情誼，每逢彼此生日都會第一時間送上祝福，展現了令人稱羨的深厚情誼。



佘詩曼在《洗冤錄2》憑藉自然生動的演技，恰到好處地掌握喜劇節奏與情感張力，展現截然不同的新戲路，成功獲得觀眾的肯定。劇中她因被誣陷而入獄的橋段，引發網友熱議。

過去，佘詩曼在《倚天屠龍記》、《公主嫁到》、《家族榮耀之繼承者》等多部作品中，都曾因遭到陷害或為保護他人而「含冤入獄」。即便身穿囚衣，卻始終難掩亮麗氣質，讓她被封為「最美女囚犯」，網友更笑稱她是「入獄次數最多的女演員」，9/18（四）起敬請鎖定每週一至週五晚間10點年代MUCH台、晚間8點MOD壹綜合台的《洗冤錄2》。