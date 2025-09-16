趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。今（16）日她擔任台北家扶歲末送暖起跑記者會的公益愛心大使，大方談及了近況。

▲趙小僑大方談及近況。（圖／翻攝自Facebook／趙小僑 官方粉絲專頁）

趙小僑常常在社群網站上分享一家四口的幸福日常，卻沒想到今（16）日透露跟老公劉亮佐已經分房睡半年，原來是夫妻倆因顧及孩子作息而分開睡覺，甚至調侃丈夫每天都要聽相聲，還因此影響到女兒典典寶寶，甚至兒子劉子銓也養成「要聽相聲才睡得著」。

▲趙小僑任台北家扶歲末送暖起跑記者會的公益愛心大使。（圖／家扶中心提供）

近期，劉亮佐因為眼瞼下垂反覆發炎而開刀，沒想到動完手術之後，雙眼變得比過去更加炯炯有神，因此被小孩暱稱為「眼睛monster（怪獸）」，趙小僑甚至建議老公去做音波拉提。

▲趙小僑任台北家扶歲末送暖起跑記者會的公益愛心大使。（圖／家扶中心提供）

不僅如此，趙小僑日前與網紅醫師「蒼藍鴿」代言的一款維生素D3滴管，帽頭出現斷裂問題，有家長發文反應「像是在給孩子餵毒」，後續品牌宣布消費者可以無條件退換貨，她也發聲表示會與粉絲站在同一陣線，而她在今日的記者會上，是事發後首度露面，強調有看檢驗報告，是符合法規的，但直言「觀感是另外一回事。」

▲趙小僑談及兒童保健品代言出現問題一事。（圖／記者李毓康攝）

趙小僑在記者會上強調，自己一直在想有沒有更有建設性的做法，好在經紀人跟廠商之間的聯絡很暢通，她也強硬說道「有對廠商施加壓力，多設了（退款）專線。」