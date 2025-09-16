陳喬恩連續9年悼念喬任梁！　0點發粉紅雲海照：感覺你在對我微笑

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星喬任梁在2016年9月16日因憂鬱症輕生離世，得年28歲，當時消息震驚各界，更讓許多人感到惋惜。圈中摯友陳喬恩16日零時發布一張日出時分的粉紅雲海照片，這已是她連續第9年以相同方式紀念這位生前最愛粉色的好友，展現跨越生死的深厚情誼。

陳喬恩16日零時PO出一張粉紅雲海照片，寫道：「那天去看了日出，抬頭望著天上那一片粉紅雲海，我感覺到你，也正在對我微笑～老友，念你。」悼念9年前因抑鬱症離世的摯友喬任梁，在好友離世後，她每年持續關懷喬任梁的父母，還定期前往探望，帶著粉色鮮花與手工點心，協助整理喬任梁的遺物。

▲陳喬恩與喬任梁是至交好友。（圖／翻攝自微博／陳喬恩工作室、陳喬恩）

這已是陳喬恩連續第9年定時發文紀念喬任梁，展現跨越生死的深厚情誼，兩人2011年合作《春光燦爛豬九妹》結緣，建立起深厚友誼，喬任梁對初到大陸發展的陳喬恩照顧有加，從記住她喝水溫度、陪伴美容護理，到精心準備驚喜禮物等等，然而2016年9月16日，年僅28歲的喬任梁因抑鬱症離世，讓她悲痛不已。

陳喬恩在喬任梁離世後，收到對方最後一份生前準備的禮物，難過表示：「我不再喜歡任何驚喜，因為製造驚喜的人已不在。」2024年籌備婚禮時，特別邀請喬媽媽參與選婚紗和挑選伴手禮的過程，更委託喬父向墓前轉交花束與親筆信，跟好友報喜：「今年我要辦婚禮，不能來看你，但我們都想你。」陳喬恩九年如一的懷念，讓人鼻酸又感動。

▲陳喬恩連續9年悼念喬任梁。（圖／翻攝自微博／陳喬恩工作室、陳喬恩）

