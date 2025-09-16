《通靈少女》學姐脫了！謝翔雅凹四肢「火辣身材全露」宣布新身份

記者黃庠棻／台北報導

舞蹈專業出身的女星謝翔雅於近期考取到空中瑜珈教師證照，她表示會開始學習空中瑜珈是因為健康考量「我去年開刀之後身體變差，體力跟肌力都弱了很多，全身也容易腰酸背痛，感覺應該開始練身體了，就開始健身、練瑜珈。隨著訓練也開始有了想法，想幫助大家身體變更好，且我過去也當過老師教過課，才決定報師資班學習受訓。」

▲謝翔雅成為空中瑜珈教師。（圖／光意娛樂提供）

在《通靈少女》飾演學姐爆紅的謝翔雅坦言自己大學暑期曾上過瑜珈課，三年前也跟著朋友上過幾期空中瑜珈，但當時都沒到很長期跟深入的學習，今年才全心投入練習。她笑說好在自己是舞蹈專業出身，相較一般大眾初學者更懂得運用身體線條，筋骨也比較開，能更快入手跟理解動作。

▲謝翔雅成為空中瑜珈教師。（圖／光意娛樂提供）

雖然瑜珈有新手、入門、基礎、進階等不同難度等級，謝翔雅直接被建議從基礎班開始上課，上了幾堂後便轉進階瑜珈班了。過去她也因曾帶過舞蹈教室和幼稚園的幼兒律動課等，有過不少舞蹈教學經驗，她覺得自己口條、耐心上都蠻適合的。

考量到在瑜珈之中，空中瑜珈需要肌力強、柔軟度夠更適合自己，謝翔雅開始去查各家師資班跟課程，各方了解後才決定報名。而課程中除瑜珈教學方法以外，還要學習受傷、突發狀況處理等專業知識，也因學舞時期也學過運動傷害、解剖學等瑜珈教師必修的相關內容，讓她在這類項目不算從零開始，笑說比較像是在複習。

▲謝翔雅成為空中瑜珈教師。（圖／光意娛樂提供）

現在，謝翔雅已開始開班帶課，想盡可能把所學帶給同學們，她表示班上大部份同學都是有基礎的，身體能力也比大部人強，所以她總會提醒自己要把動作示範得更仔細，肌肉運用與動作都要講解的更清楚，協助他們更好的完成「教課到目前為止我覺得還蠻有成就感的，因為同學們都會給予反饋跟心得，收到的回饋都蠻好的，也讓我之後的教學更有自信。」

此外，謝翔雅也透過經紀公司分享幾張美照，只見原本就擁有火辣身材的她，對著鏡頭擺出幾個姿勢，加上唯美的瑜珈服裝，整個人的曲線看起來又升級，性感程度爆表。