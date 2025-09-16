ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
小鬼逝世5周年！坤達星空下喊「想你」　《玩很大》重遊舊地感性發聲

記者孟育民／台北報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，今16日適逢逝世5周年。好友坤達也在IG限時動態動中發文悼念，他恰巧在帛琉錄《綜藝玩很大》，分享夜空星河美照，並手指天空中的星星，配上小鬼的歌曲〈我來自那顆星〉，感性地說：「5年了！想你！」彷彿好友在天上陪伴著大家，畫面讓粉絲看了忍不住掉淚。

▲▼坤達分享星空照思念小鬼。（圖／翻攝自坤達IG）

▲坤達分享星空照思念小鬼。（圖／翻攝自坤達IG）

不只坤達，KID此次錄影空檔，也到了帛琉玩sup，讓他感觸地說：「這也太剛好了吧！因為屬於我們的『世界喜歡日』不就是在這個時候嗎！另外前年野七也是在這拍攝的，這一切的一切都太巧合了！於是當機立斷拍了野七世界喜歡日。」KID貼文除了曬出小鬼照片，連同歌曲也選用他的〈地球上最無聊的下午〉，用屬於自己的方式懷念好友。

▲▼KID過「世界喜歡日」懷念小鬼。（圖／翻攝自IG／circuskidd）

▲KID過「世界喜歡日」懷念小鬼。（圖／翻攝自IG／circuskidd）

《綜藝玩很大》也曬出小鬼帛琉照片，並感性表示，「彷彿才剛和你一起從帛琉回來，五年了其實你一直都在對吧？」一段文字讓粉絲看了紛紛留言：「小鬼一直都在」、「永遠藏在心裡不會忘記」、「想起小鬼還是能默默流淚」、「永遠的小隊長」。

▲▼小鬼。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大Mr.Player）

▲《綜藝玩很大》重遊舊地，感性懷念小鬼。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大Mr.Player）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

小鬼KID世界喜歡日綜藝玩很大吳宗憲坤達帛琉

