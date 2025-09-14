白安嗨曝重磅喜訊！　卻遇「殘酷1事」緊急情勒歌迷

▲白安舉辦聽歌會。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

白安ANN將推出第五張全新個人唱作專輯《星期八》，特地舉行新歌搶聽會，邀請粉絲搶先感受這張歷經兩年心血的音樂作品，並向所有歌迷一一介紹每首歌的創作理念與背後故事，還貼心準備搭配每首歌曲的餐點，希望與大家一起在週末下午「野餐」，白安更興奮地表示：「你們是全世界第一批聽到我的歌的人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼白安分享歌曲靈感。（圖／相信音樂提供）



其中專輯內的一首〈乳牙〉，白安透露這首歌的靈感來源十分特別：「去年我才把乳牙拔掉，現在還有乳牙是不是很好笑！」她笑說因為這件事而啟發她寫出這首歌，也提醒大家與自己，就算有晚熟的靈魂，每個人都有專屬自己的步調與綻放的時區。有歌迷問道是否留存那顆乳牙？白安俏皮回應：「有，但長得很噁心不能給大家看！想看的話『付費解鎖更多』，限定版專輯裡就有我的乳牙！」

白安的《路邊野餐》新專輯巡迴演出，將在11月1日於台中Legacy登場，不過她近日發現，當天剛好和許多大型演出撞場，便笑說：「完了啦，大家真的多多幫我宣傳。」並補充這次巡演將成為她明年是否能再挑戰更大地場館的重要依據：「可能你就是那決定性的一張票！」

更開玩笑地說演唱會將可能邊唱歌邊做Pizza，她也俏皮地向歌迷們「情緒勒索」喊話：「雖然我現在很會情勒，但絕對不是情勒大家，是真的非常需要你們！」《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台中站，將於9月21日中午12點拓元售票系統開賣。

