張蘭麻六記廚房直播出包！「沒洗手就切菜」爆3問題涉違反食安法

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名連鎖餐廳「西貝蓧麵村」被網紅羅永浩批評使用預製菜（大陸用語：指食材已預先製作調理，再加熱烹調的料理），引發輿論風暴。美食企業家張蘭近日開直播，扮成黑衣人進麻六記餐廳的廚房，不料一連串舉動反而出包，涉嫌違法《食品安全法》，引發陸網議論。

▲張蘭近日進入麻六記廚房開直播，不料引發爭議。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，張蘭9月12日率領直播團隊，進到兒子汪小菲麻六記位於北京大悅城店的廚房，原本希望透過直播強調餐廳沒有「預製菜」，然而她未持有健康證就進廚房，加上沒有先洗手就切菜，涉嫌違反大陸《食品安全法》第45條，指接觸直接入口食品人員需持健康證明上工，違者最高可罰5萬人民幣（約台幣21.2萬元）。更有網友發現，她連臉上戴的防花粉口罩也不符合餐飲業規範。

▲張蘭未持有健康證就進入廚房，且沒先洗手就直接切菜，涉嫌違反大陸規定的食安法。（圖／翻攝自微博）

▲網友批評張蘭戴的口罩也不合廚房規範。（圖／翻攝自微博）



張蘭與麻六記雙雙登上新聞版面，網友再挖出該品牌7月發生的酸辣粉發霉，商品遭下架的風波。原本直播想要回應預製菜事件，不料因沒洗手切菜、沒持有健康證等問題，反遭陸網批評「這比預製菜更可怕」、「作秀但是沒成功」、「沒證明啥結果翻車」。