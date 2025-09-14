佐藤健額咚Taka！TENBLANK合體ONE OK ROCK…全開麥合唱網嗨爆

記者陳芊秀／綜合報導

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」昨日（13）在大阪舉行演唱會，舞台上合體因佐藤健日劇《玻璃之心》出道的樂團「TENBLANK」，主唱Taka與佐藤健合唱〈旋律與結晶〉，且開放台下歌迷拍攝，這段合唱一整晚讓各大社群網路瘋傳炸翻！

▲世紀合體！佐藤健「TENBLANK」與搖滾天團「ONE OK ROCK」合體演唱。（圖／翻攝自IG／takeruxxsato）

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂團「TENBLANK」從虛擬走向現實世界出道，佐藤健擔任主唱、志尊淳擔任鍵盤手、町田啓太擔任吉他手、新人女星宮崎優擔任鼓手，4人練習樂器到零替身演出日劇《玻璃之心》，同時也在今年（2025）隨著劇集開播正式以樂團組合出道。這次更登上ONE OK ROCK在大阪長井洋馬體育場的演唱會舞台。

ONE OK ROCK難得與TENBLANK同台合唱，並大方開放現場歌迷拍攝。而佐藤健同樣全開麥演唱，兩人唱到情緒激動，他與好友Taka額頭抵著額頭合唱，現場再度響起尖叫聲。同時町田啓太與ONE OK ROCK吉他手Toru同台對彈，也被歌迷視為一大亮點。

▲佐藤健與Taka。（圖／翻攝自IG／takeruxxsato）

▲TENBLANK、ONE OK ROCK後台大合照。（圖／翻攝自IG／takeruxxsato）

