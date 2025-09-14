才剛放話：不想裝乖　陽帆愛女安吉無預警宣告「將暫離台灣」

記者蔡琛儀／台北報導

POP Radio迎接16周年昨（13日）攜手中華民國老人福利推動聯盟（以下簡稱「老盟」），在台北市東區瑠公公園舉辦「愛心相鍊，守護無限」2025嘉年華，請來男團FEniX、潘宇謙、幻藍小熊、瑋瑋黃挺瑋、安吉，F.F.O等人氣歌手共襄盛舉。

▲安吉生日預計要出國放鬆。（圖／POP Radio提供）

陽帆愛女、創作歌手安吉詮釋新歌〈The way U hate It〉，描述自己過去「不想裝乖」選擇走自己路的過去，如今她和家人關係親密，工作以外常常在社群分享與家人間的互動，安吉笑稱很喜歡玩辦家家酒或是捉弄家人，而家人都願意配合，讓她累積了許多可愛的回憶。10月即將過26歲生日的安吉，希望繼續充實自己，雖然還沒確定要去歐洲或是美國，「我希望可以好好的放鬆頭腦。」

人氣男團FEnix昨以〈陷洞〉開場，健身有成的團員們也不吝展現壯碩的手臂，也透露新作品正在籌備中，要給大家更多驚喜；幻藍小熊韓籍成員AYEON昨因故缺席，並透露9月即將發行全新韓文專輯，還要將音樂帶到美國，而她們11月將在高雄流行音樂中心開唱，預告除了將演唱新歌，也會對現有的歌曲重新編曲，團員們還有個人Solo演出。

▲▼FEnix與幻藍小熊。（圖／POP Radio提供）

瑋瑋一出場猶如小型見面會，寵粉的他玩遊戲、合照都有求必應，「很榮幸陪伴小小朋友們成長，也與年紀相近的觀眾一起更加成熟。」笑說與小粉絲的溝通其實更像是建立在與家長們對話之上，因為新生代父母比較能接受與陪同孩子追星，和自己的父母輩有大的不同；潘宇謙以生日快樂歌出場，還貼心帶來迷你壽桃分享給台下聽眾，近期多在香港台灣兩地來回工作的他提到，最喜歡台灣的火鍋，也愛夜市美食，「台灣的滷味試過會上癮」。

▲F.F.O。（圖／POP Radio提供）

壓軸的F.F.O帶來〈多擠〉、〈腦袋漂流記〉和〈大丈夫〉近10分鐘組曲，出道9個月，F.F.O已經放話希望挑戰更大的舞台，團員們想像中的首場大型個唱有別青春可愛的風格，追求「要帥一波」；加藤最想挑戰高難度舞蹈，鈞嘉和彥旭希望透過舞台魅力讓粉絲了解自己，俊希則許願有cosplay主題「粉絲要扮成學生、背著後背包來參加演唱會。」