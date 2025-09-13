楊大正與徐麗雯成《鯽魚》怨偶　自嘲與角色最像「都被老婆拋棄」

記者蕭采薇／台北報導

電視電影《鯽魚》，集結徐麗雯、楊大正、黃迪揚等人演出。楊大正繼《流麻溝十五號》後與徐麗雯再次合作，兩人在《鯽魚》中結為怨偶夫妻。楊大正也搞笑自嘲：「與角色相似的地方是兩人都是被老婆拋棄的人，不同的是我老婆沒有搞失蹤。」

▲徐麗雯與楊大正在《鯽魚》中結為怨偶夫妻。（圖／公視台語台提供）

《鯽魚》故事描述嘉義朴子通海街上有一個沒有名字，也不會哭的男孩「鯽仔」（陳馨妃飾演），為解開母親黃淑榮（徐麗雯飾演）消失的謎團，找上道姑紅姨(陳雪甄飾演)幫忙觀落陰，意外揭開小鎮隱藏的歷史傷痕，及世代難解的恩怨情仇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演張哲龍將《鯽魚》的背景設定在自己生長的1980 年代，並剖析：「80年代的孩子像夾在歷史轉折之間——既無法改變社會，又總在觀看世界的扭曲變化。」因此想藉由《鯽魚》中80年代孩子的眼光，談「身份」與「自我」認同。

▲陳雪甄演出「瘋癲感」觀落陰。（圖／公視台語台提供）

張哲龍十分慶幸首次執導並非「我獨自升級」，老婆徐麗雯也大力跨刀。拍攝八天期間還獲得近30組業界好友探班，讓劇組直呼：「實在太被寵愛了!！」張哲龍更大力稱讚飾演「鯽仔」的童星陳馨妃（斯拉）很有天分而且很認真，雖然戲裡很調皮，但是現實中非常乖巧，最常掛在嘴邊的口頭禪是「謝謝」。

陳馨妃年紀雖小卻是擁有13萬粉絲的網紅「胖球人生」，首次反串演出男孩「鯽仔」，為了詮釋好角色刻意壓低聲音，對鏡子反覆練習男生的表情和動作，並看電視劇苦練台語。她透露印象最深刻的一場戲是要吐出卡在嘴巴的魚刺，結果竟意外吐出掉落的乳牙，讓大家又驚又喜。

▲陳馨妃（斯拉）反串演出男孩。（圖／公視台語台提供）

劇中玄妙的「觀落陰」情節，是本劇的一大看點，能使角色隨著儀式穿梭於不同世界。陳雪甄劇中飾演道姑紅姨，她更特地前往台南的開基臨水夫人媽廟拜拜，並找起乩儀式影片做功課，後來試裝時意外從一套薩滿的衣服獲得靈感，結合薩滿音樂讓身體自由擺動，進入一種意識放空的「瘋癲感」，營造最接近紅姨與靈界溝通的氛圍。

▲《鯽魚》日前殺青，左起製作人林佳儒、蕭東意、黃迪揚、陳雪甄、導演張哲龍、斯拉、楊大正、吳宗恩。（圖／公視台語台提供）



《鯽魚》以舞台劇魔幻寫實方式呈現50-80年代白色恐怖下，一個海口囡仔(gín-á台語意指孩子) 從失去、放下、原諒到重新獲得的故事。不僅探討個人的自我追尋，也映照出台灣80年代的集體記憶，本劇預計將在2026年於公視台語台與觀眾見面。