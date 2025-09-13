佐藤健拍《玻璃之心》進帳2億！片酬意外曝光…演天才苦練鋼琴6年

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星佐藤健主演Neflix日劇《玻璃之心》，同時身兼戲劇製作人，劇集自7月31日上線，在日本已經連續6周進入熱門前10名。而他也被爆光是片酬加上製作人收入，就將近2億日幣（約台幣4102萬元），還沒加上音樂活動與亞洲巡迴見面會的收益，而他投入此劇製作及拍攝也長達5、6年之久。

▲佐藤健主演兼製作《玻璃之心》，其收入引發日媒關注。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，《玻璃之心》是改編自若木未生的輕小說，而佐藤健對於將原著翻拍相當積極，親自將企劃案帶到Netflix，才得以實現了影像化。知情人士透露，他除了擔任主演，也身兼企劃與共同執行製作人，並在數年前就已經開始進行找其他演員談演出。

知情人士接著表示，Netflix原創劇集的片酬與劇本費，行情價據說是一般電視台戲劇的5倍，推測佐藤健片酬一集超過1000萬日圓，再加上執行製作人的酬勞，光是一部《玻璃之心》10集收入總計將近2億日圓（約台幣4102萬元）。

▲佐藤健不僅擔任《玻璃之心》男主角，也是戲劇執行製作人，日媒透露他的片酬1集1000萬，加上製作人酬勞將近2億日圓。（圖／翻攝自X）

除此之外，佐藤健劇中登場的搖滾樂團「TENBLANK」，也在現實世界中正式出道，發行10首歌曲在日本告示牌音樂榜Hot Albums獲得綜合榜冠軍，10月11日還要舉行見面會。他個人也將以「TENBLANK」成員身份舉辦亞洲巡迴見面會，地點包括台北、首爾、香港、曼谷等4大城市，光是門票銷售預計能達5億日圓（約台幣1億元），再加上見面會將推出多達11項周邊商品，銷售額估計進帳3億日圓（約台幣6153萬元）。還有佐藤健自創品牌「ABYTS」，也推出期間限定《玻璃之心》的聯名商品，包括連帽衣、棒球帽、T恤等，據說都是在初次開賣時就完售。因此相關人士認為，光是保守預測，他的年收入也勢必翻倍。

▲佐藤健還會展開個人亞洲巡迴見面會。（圖／翻攝自X）

而這驚人收入全來自背後的努力。佐藤健曾在談話節目《日曜日的初耳學》透露，為了詮釋《玻璃之心》天才音樂人的角色，就已經練習鋼琴6年，到正式拍攝時能夠無替身上場演出彈奏戲，同時在演員選角、劇本、音樂製作等全都親自參與。

▲佐藤健為詮釋《玻璃之心》天才音樂人，6年前就開始練鋼琴。（圖／翻攝自X）