李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…連羅時豐都讚爆

記者蔡琛儀／台北報導

由羅時豐主持的YouTube頻道《大牛比較攬》，創立短短半年訂閱數已接近20萬，而且已有突破百萬點擊的集數，近日剛推出全新台語翻唱專輯的李千娜，也現身節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》，還找來媽媽助陣，也是李媽媽第一次在節目上與女兒同台，更當場大展完全不輸女兒的精實唱功，讓羅時豐誇讚不已。

▲▼ 李千娜和媽媽一起上羅時豐節目。（圖／大牛比較攬提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽透露，李千娜3歲時就登上自家經營的電子花車表演，年紀小小的她當時已經會唱100多首日文歌，李媽媽心疼說：「千娜真的很辛苦，舞台劇、出唱片、開演唱會，她個性是這個事情我沒有做好，絕不放棄，難過的事情都藏在心裡，希望她能好好地在家人面前展現脆弱的一面。」讓愛哭的李千娜忍不住落淚，跟媽媽互相擁抱。

除了媽媽，李千娜也談到女兒顧穎近期很積極往演藝圈發展，羅時豐笑說當初看到顧穎時忍不住讚嘆了五分鐘，因為母女倆真的是一個模子刻出來的，是否支持女兒走演藝圈？李千娜說： 「因為我自己很喜歡唱歌，所以我能夠理解她的心情，這就是一個很好的經驗，一定要讓她去試過，才會自己知道說，原來那麼不容易，所以很支持她。」

▲▼ 李千娜和羅時豐在市場巧遇鐵粉。（圖／大牛比較攬提供）

由於李千娜當年19歲就生下顧穎，羅時豐更好奇詢問：「如果現在21歲的女兒想要結婚，妳會支持嗎？」李千娜真誠回應：「支持啊！女兒做任何決定我都支持。當初我結婚不是為了要離婚，我們沒有人能預知能不能走一輩子，真正相處之後，才會有選擇。」

在節目錄製過程中，他們還巧遇李千娜鐵粉，不但對她的歌如數家珍，甚至連什麼時候開過演唱會都倒背如流，讓李千娜感動不已，原本羅時豐熱情的要和李千娜及粉絲一起拍照合影，沒想到對方只想跟李千娜拍，讓羅時豐哭笑不得，只好充當攝影師。