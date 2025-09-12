小禎認愛帶男友見瓜哥遭冷回　貢獻招牌料理差點燒出火警

記者葉文正／台北報導



帶團奔波一整天後，瓜哥和兒女小禎、安安依照慣例回到旅行社基地，一起動手準備屬於胡家的晚餐，廚藝精湛的小禎端上白酒蛤蜊麵，並透露這道料理背後其實有段「見家長」的趣事。

▲特派員李玉璽(中)、紀言愷(左)，照顧團員姐姐們十分貼心。（圖／客家電視台提供）

當年小禎花了三、四個小時親手料理白酒蛤蜊麵，想藉此機會把當時的男友--前夫李晉良正式介紹給瓜哥，當她開口說：「這是我男朋友！」沒想到卻屢次被瓜哥用「朋友好」、「我見過你朋友了」等語輕輕帶過，讓現場眾人笑稱是「不肯面對現實的老爸」。

▲瓜哥招牌菜青椒炒肉絲。（圖／客家電視台提供）



而平常鮮少下廚的瓜哥，也分享了他101道「招牌料理」青椒肉絲。他回憶起退伍北上初期，住在經紀人夏哥家、收入不多的他，曾花30元買食材做青椒肉絲，沒料到把熱鍋端上桌時，因桌子是木製，當場燒出一圈焦痕，嚇得經紀人趕緊禁止他在家開火，深怕一不小心把廚房燒了。怎知這段往事才剛說完，瓜哥又下意識把熱鍋往桌上一放，好在安安眼明手快，把鍋子移到墊子上，才避免歷史重演！

▲小禎(右)煮義大利麵，意外道出一段當年見家長趣事。（圖／客家電視台提供）



這次旅行社團員是熱愛舞蹈的姊姊們，兩位小鮮肉特派員李玉璽、JR紀言愷特地準備暖暖包，貼心程度滿點，李玉璽還把自己已經熱好的暖暖包先給姐姐使用，被笑稱是「小鮮肉的溫度」。一行人還體驗了餵食笑笑羊、水豚君與梅花鹿的療癒行程，接著挑戰山谷盪鞦韆。瓜哥被兒女推出去「當勇者」，沒想到海軍陸戰隊出身的他一點也不畏懼，反而邊盪邊大喊玩得不亦樂乎，被兒子安安吐槽說：「他從第一集到現在都在玩，每一趟行程從頭到尾都玩得很開心。」



《胡來旅行社》可說是全臺灣最人性化的旅行社，除了規劃行程，也是最佳玩伴、旅伴，胡瓜、小禎、安安將帶著旅人一步一腳印探訪苗栗各景點，創造出獨一無二的旅行記憶，除了三人之外，每集還有重量級特派員擔任小幫手，包括張秀卿、梁赫群、Darren邱凱偉、賈斯汀、大霈、Janet謝怡芬、葉欣眉、王傳一、王子、江宏傑、黃鐙輝、曾莞婷、JR紀言愷、李玉璽，期望透過一場又一場的苗栗小旅行，帶動苗栗的觀光發展。更重要的是在節目尾聲，三人要規劃一場屬於自己、親子間的旅行，創造出專屬於三人的家庭記憶。