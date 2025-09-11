見證紅色高棉歷史　柬埔寨名導潘禮德宣布來台

記者蕭采薇／台北報導

2025台灣國際人權電影節重磅登場！今年以「地球在說話，你聽見了嗎？」為主題，在台北、高雄兩地盛大開跑。最讓影迷期待的是，柬埔寨電影大師潘禮德（Rithy Panh）將親自來台，帶來他的最新力作《約見波布》（Meeting with Pol Pot），作為影展雙開幕片之一。

▲見證紅色高棉歷史，柬埔寨導演潘禮德來台。（圖／海鵬提供）



潘禮德不只會出席9月19日於國立中正紀念堂演藝廳舉行的開幕式，更將在映後與台灣影迷面對面交流。隔天9月20日，他還將擔任「約見大師潘禮德」專題講座主講人，暢談他對影像、記憶與人權議題的深刻思考。

上個月才剛出任瑞士盧卡諾影展評審團主席的潘禮德，曾提出「電影不只是藝術，它也是一種責任」的震撼觀點，讓台灣影迷引頸期盼能親耳聆聽這位全球最具影響力的紀錄片導演，分享他對當今影像創作現況的獨到觀察。

▲坎城影后伊蓮雅各（右）在《約見波布》中，飾演一名赴柬埔寨採訪的左派記者。（圖／海鵬提供）

潘禮德不僅是國際影壇尊崇的歷史見證者，更是用生命在拍電影。他出生於柬埔寨金邊，少年時期親歷紅色高棉政權的暴政與大屠殺，家族成員幾乎都在勞動營喪生。這段血淚經歷，讓他畢生投入於記錄與探討柬埔寨的歷史傷痕，透過影像揭露國家暴行對人民及人權的影響，並凝聚社會的集體記憶。

他的作品屢獲國際大獎肯定，曾入選坎城、柏林與威尼斯影展。2003年，以赤柬大屠殺為題材的《S-21：赤柬殺人機器》震撼全球；2013年，更以《遺失的映像》榮獲坎城「一種注目」單元最高榮譽，並獲奧斯卡最佳外語片提名，寫下柬埔寨電影史的重要里程碑。

▲甫出任瑞士盧卡諾影展評審團主席，導演潘禮德下周將造訪台灣。（圖／盧卡諾影展官方照）

大眾可能不知道的是，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉執導的《弒父：柬埔寨女孩的回憶》，當年叫好又叫座，甚至代表柬埔寨角逐奧斯卡金像獎最佳外語片，而這部電影幕後的靈魂人物，正是擔任製片人的潘禮德！

本次影展選映的《約見波布》，是潘禮德的最新作品。他以冷靜而深入的手法，描寫三名法國記者獲准前往柬埔寨會見紅色高棉領導人波布的觀察，揭開祥和農村田園表象下，令人不寒而慄的極權暴行。這部片直指當權者對真相的鎮壓與遮蔽，潘禮德透過重構影像與敘事，讓觀眾直視歷史的矛盾，追問「我們如何面對權力者的謊言？」。該片除了代表柬埔寨角逐2025年奧斯卡最佳國際電影，也被知名文化評論網站Vulture評選為年度佳片。

▲《約見波布》將於台灣國際人權電影節震撼登場。（圖／海鵬提供）

值得一提的是，潘禮德這次為了《約見波布》的後期製作，特別偕同剪輯師馬修來台剪輯，並由杜篤之的「聲色盒子」製作音效，更在北藝大以交響樂進行錄音，展現與台灣團隊的深度合作。

台灣國際人權電影節策展人葉天倫表示，此次邀請潘禮德來台，不只是因為他的作品深刻警醒世人，極權不會只存在於過去，而是會持續影響著我們的世界，「更重要的是，讓我們共同思考，如何從歷史悲劇中尋找面對當下的勇氣。」

▲伊蓮雅各（右）在潘禮德新作《約見波布》飾演左派記者，令人印象深刻。（圖／海鵬提供）

潘禮德第三度來台，除了為9月26日即將在台灣戲院正式上映的《約見波布》進行宣傳，國家電影及視聽文化中心也將配合潘導演訪台，特別放映他的經典作品《S-21：赤柬殺人機器》與《遺失的映像》。「2025台灣國際人權電影節」主影展將於9月19日至10月12日在台北、高雄兩地舉行，更多詳情請鎖定官方網站。

