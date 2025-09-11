獨家／Lulu、陳漢典爆明年1月宴客！　婚禮歌手傳是她...試音畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今日（11日）拋下震撼彈，在社群平台公開宣布：「我們兩個是真的要結婚了！」震驚各界，讓不少人一度懷疑「真的假的」。Lulu好友許哲珮更自PO唱歌影片祝褔這對新人「好開心！普天同慶！恭喜Lulu漢典。」還打趣說是：「婚禮歌手audition（試音）。」Lulu則開心轉發：「我的女神，謝謝Peggy！」

▲許哲珮和Lulu交情頗佳。（圖／翻攝許哲珮臉書）

許哲珮經紀人向《ETtoday星光雲》表示，兩人應該至少認識超過10年以上了，Lulu入行前就很喜歡許哲珮的音樂，也都幾乎會到許哲珮每一場演出，堪稱鐵粉，後來近幾年兩人也陸續有音樂上的合作，一直都是相挺的好朋友。至於是否真的確定要去當婚禮歌手？經紀人笑說：「audition的話就看有沒有au上了，決定權在新人方。」

▲許哲珮為Lulu獻唱，打趣說是為了當婚禮歌手試音。（圖／翻攝Lulu IG）

而稍早吳宗憲也提到，Lulu和陳漢典會在明年1月辦婚禮，且不會去海外，在台灣辦，由於兩人在圈內人脈超廣，也令人相當期待這場「世紀婚禮」。