記者吳睿慈／台北報導

台灣網友10日突出現一則男、女情侶吵架影片，threads（脆）吸引561.1萬人次觀看，影片裡的男生怒喊「就算妳老公死了，我也要約妳」，勁爆對談在社群上掀起大量討論、網友直呼「超好聽」。如今，兩人真實身份曝光，其實是串流平台Disney+為新戲《暴風圈》所想出的宣傳活動，女主角現身笑喊「本人在這裡，這個劇情太有張力了」、「大家請放心，我還沒有老公、老公還沒有過世」，戲劇宣傳效果。

▲大安街頭男子怒吼「老公剛死也要愛妳」，情侶真實身份曝光，其實是為了韓劇宣傳。（圖／翻攝自threads、Disney+）



由Disney+所策劃的創新的街頭實境宣傳活動，目的在於宣傳全智賢、姜棟元主演的虐心愛情劇《暴風圈》，將劇中兩人的糾葛戲碼活生生在台北大安區餐廳安排演員當街上演，讓路人瘋猜是否是真實情侶吵架，並在Threads上瘋傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該則貼文分享數突破14萬次，觀看數更飆升至561萬次，影片中女子哭喊「我老公剛死你就要約我，你是不是瘋了？」男子則霸氣回應「對！我就是瘋了才這麼喜歡你，就算你老公死了，我也是愛你愛到快要死了啊！」超勁爆對談在社群上掀起大量討論、網友直呼「超好聽」，而這正是Disney+ 精心策劃的沉浸式行銷活動。

▲《暴風圈》由全智賢、姜棟元主演，目前已在Disney+開播。（圖／Disney+提供）



《暴風圈》故事講述外交官徐聞柱（全智賢飾演）身為總統候選人的丈夫在首集便遭人射殺，她為了追查真相決定接替丈夫參選，而身份成謎的傭兵白山湖（姜棟元飾演）似乎自一開始便對徐聞柱抱有好感，憑藉爆表武力值成為她的貼身保鑣並展開直球式追求。戲劇10日在Disney+開播，首波宣傳掀起熱議。