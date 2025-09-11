起底《暴君的廚師》長今！尹瑞娥IG私照激美　劇拋臉演技被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

由潤娥、李彩玟主演的韓劇《暴君的廚師》熱播中，除了男女主角外，在劇中飾演潤娥得力助手的演員尹瑞娥，也因其溫暖生動的演技而備受矚目。隨著戲劇熱播，網友也開始起底這位新生代演員，發現她不僅在每部作品中形象都截然不同，被讚為「劇拋臉」演員，私底下的照片更是仙氣十足，與劇中樸素的模樣判若兩人。

在《暴君的廚師》中，尹瑞娥飾演女主角身邊最堅實的後盾「徐長今」，個性溫暖又充滿人情味，與潤娥的對手戲默契十足，為劇情增添了不少溫度與亮點。

回顧尹瑞娥過去的作品，會發現她驚人的可塑性，她曾在人氣韓劇《無法抗拒的他》中，飾演活潑可愛的雕塑系吉祥物「徐知完」，劇中上演女女戀，以清新甜美的形象擄獲觀眾的心；但在古裝劇《玉氏夫人傳》、《紅丹心》中，她又化身為命運多舛的僕人角色，雖然戲份不多，卻皆以強烈的存在感推動了劇情。

從現代青春劇到古代歷史劇，尹瑞娥在不同角色間轉換自如，展現了穩定的演技與細膩的角色詮釋能力，讓韓國網友盛讚她是「劇拋臉」（意指每演一部新劇，就換一張新臉孔般的投入），而她私下在IG分享的生活照，更是展現出與劇中角色截然不同的時尚與甜美氣質。這位穩步累積實力的新生代演員，未來的發展備受期待。