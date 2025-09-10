簡廷芮超正親妹答應求婚！　暴哭謝男友：只有無盡的偏愛

記者蔡宜芳／綜合報導

女星簡廷芮2015年在電影《我的少女時代》中飾演校花「陶敏敏」，精緻美貌驚艷大票觀眾，而她的親姊妹顏值也都相當高。其中，妹妹簡廷倪於10日宣布喜訊，分享接受男友求婚的心情，而簡廷芮也現身留言為妹妹獻上祝福。

▲簡廷倪是簡婕、簡廷芮的妹妹。（圖／翻攝自Instagram／tinichien）

簡廷倪坦言，自己小時候對於「求婚」幻想過無數次，「沒想過真的到來時，是無法言語的感動。從來不曾對我大聲說話的你，那句『願意嗎』，問得倒是大聲！」姊姊簡廷芮則留言笑說：「絕對是我聽過最小聲的大聲。」

簡廷倪在貼文中深情感謝男友，表示：「從戀愛到現在，沒有一刻讓我感覺委屈，只有無盡的偏愛，做我最依靠的港灣，接住我所有情緒，謝謝你讓一切如此純粹簡單。」她也特別感謝一路協助拍照、錄影的親友們，「讓我邊剪片邊流淚，被喜歡的人們和花包圍的一天，非常幸福。」

▲▼簡廷倪答應男友求婚。（圖／翻攝自Instagram／tinichien）

簡廷倪也笑說，自己平常不容易受騙，「很難被驚喜的我，沒想到也有被蒙在鼓裡的一天（？）」她透露自己沒做任何準備，「也沒畫睫毛，還穿前一天出門皺皺的衣服（想說再穿一次可以拿去洗）可惡。」