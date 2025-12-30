孟子孫女迷你裙「緊身衣球形」全看光！　化身最辣女講師掀暴動

▲ 孟慶而火辣擔任講師。（圖／起而行文化傳媒提供）



記者翁子涵／台北報導

孟子第73代孫女、創作歌手孟慶而，今年10月進入醒吾科技大學流行音樂系擔任業界講師，近日她在社群平台分享校園日常影片，短時間內吸引近百萬流量，意外掀起高度討論，孟慶而戴著眼鏡、腳踩過膝皮靴，身穿百褶裙與緊身上衣現身校園，反差造型立刻引爆留言區，孟慶而透露當天是大一新生歌唱比賽，許多學生第一次站上舞台，容易被緊張與壓力淹沒，「我想用一身的打扮告訴學生，在舞台上你就是不能被碾壓的，你就是最閃亮的一顆星。」希望藉此鼓勵學生勇敢發光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 孟慶而現身校園掀起熱議。（圖／起而行文化傳媒提供）



面對突如其來的關注，孟慶而大方回應網友熱情：「不管有沒有畢業，都歡迎大家來旁聽。」但她坦言影視作品中常把老師這個角色浪漫化，但她對教學有非常清楚的界線與原則，「我認為課堂是非常神聖的，也認為自己是一個很嚴格、又有原則的老師。」她強調在她的課堂上不允許睡覺，也不能玩電動，對學習態度毫不妥協。

孟慶而坦言自己曾歷經相當嚴重的憂鬱症，花了很長一段時間調整與重建自信，「如果沒有自信，是不可能做出好作品的。」也因為走過低谷，她特別希望學生先學會相信自己，讓內在變得強大，才能創作出真正有力量的作品，談到身分帶來的影響，她也直言身為孟子的後代，確實讓自己在教學上多了一份使命感，希望能培養出許多真正熱愛音樂與藝術的學生，而不只是「完成作業」。

若真的讓孟子坐在教室最後一排旁聽，她自信表示：「我相信他應該會以我為榮。」她形容自己是一個認真、嚴格，但同時非常關心學生的老師，只要學生展現強烈的求知欲，她甚至會主動安排一對一教學，希望每一份努力都能被好好對待。

