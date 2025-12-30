ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎
唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」
吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照
舞曲大帝國到金獎連霸女歌手　魏如萱化身除夕DJ　

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》），自上週公佈第一波卡司名單掀起大眾期待狂潮後，今（30）日好評再加碼，綜藝夜總會黃金班底許效舜、苗可麗、羅時豐，時下當紅男女團ARKis、HUR+，icyball冰球樂團與日本動畫金曲製造機FLOW樂團，再加上曾榮獲兩次金曲獎最佳華語女歌手殊榮的魏如萱等超強陣容重磅加盟，今年的除夕夜要讓觀眾連轉台的機會都沒有！

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

《WE ARE》於去年致敬金鐘60橋段深受大眾喜愛，在除夕夜這個現今少數能齊聚親朋好友一同觀看電視的節慶，節目將再次帶領觀眾重溫箇中樂趣。本次《WE ARE》特別打造了僅此一場的「綜藝夜總會」，找來了黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀情到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。見過大風大浪的他們、縱橫沙場數十年的機智反應及歌唱功力，絕對能讓一家大小拍案叫絕。

▲文總添新卡司。（圖／文總提供）

迄今已邁入第四年的《WE ARE》，最為人稱道的莫過於突破各年齡層的觀看框架，並將各段演出淬鍊出全新的可能性。今年節目中邀請到了最「夯」男女團，AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，一路將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」！

配合本次的節目主軸「音樂與藝術」，近年來台灣漫畫的表現愈發亮眼，本次《WE ARE》請來了icyball冰球樂團，「台搖」配上「台漫」，要將漫畫元素轉譯為搖滾的語彙，以最有態度的方式迎接馬年的到來。節目更加碼釋出重量級嘉賓－－來自日本、演唱過《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的FLOW樂團，也將在《WE ARE》的舞台帶來膾炙人口的好歌，並與icyball冰球樂團帶來國際夢幻共演。

文總表示，《WE ARE》之所以連續四年來深受觀眾喜愛，除了別出心裁的節目內容外，與台灣的連結和共感更是一大原因。本次節目將請來兩屆金曲獎最佳華語女歌手獎得主魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式陪伴著電視機前的人迎向新年。過去的一年也許有苦有樂，但在她獨特溫暖的歌聲療癒之下，相信大家都能重拾勇氣，迎接更好的一年。

能兼顧文化性及娛樂面，製作出最有台灣味的春節特別節目，文總特別感謝文化部的支持，並感謝中華電信、台灣啤酒、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行、彰化銀行、臺灣企銀、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中國信託銀行、昇恆昌免稅商店、麥萃、SYM三陽工業等企業的熱情響應。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，更多節目資訊請持續鎖定文化總會粉絲專頁。

魏如萱

