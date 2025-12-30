劉品言忘幫女兒報戶口「身分證差點出包」　連晨翔用AI算小孩本名

記者黃庠棻／台北報導

劇集《舊金山美容院》由王牌製作人戴天易、金獎導演、編劇杜政哲操刀，找來連晨翔、劉品言、楊銘威、方志友、楊晴、章廣辰、陳孝萱、蔣偉文等人主演，該劇即將在中視開播，今（30）日連晨翔、章廣辰一同現身電視台受訪。

▲連晨翔出席《舊金山美容院》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

宜蘭東方外海在27日深夜11時發生7.0地震，連晨翔被問到當下是先保護老婆還是女兒，他表示當時自己剛好手裡抱著女兒，並站在老婆的身旁，笑說「還好這題沒有問題」，不過雖然地震搖晃幅度很大，但夫妻倆都還算淡定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連晨翔出席《舊金山美容院》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

連晨翔剛當爸50幾天，與老婆劉品言都還在手忙腳亂的狀態，幾天前接到戶政事務所的電話，對方表示兩人還沒幫女兒報戶口，如果還沒有報戶口的話「組長就要自己幫忙取名字了」，嚇壞直呼「女兒差點就要叫小名『連踢踢』了」。

▲劉品言、連晨翔夫妻忘了幫女兒報戶口。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

不過，連晨翔也透露目前女兒的本名已經取好，與劉品言在懷孕期間就已經用Chat gpt幫忙算，小倆口一人取一個字，再請AI幫忙用音換字來取名，等到小孩出生之後，再輸入出生時辰，來看名字缺哪些五行，笑說本來有想要找算命老師算，但很怕名字不是夫妻倆喜歡的，所以最終決定用AI來取名。

▲劉品言、連晨翔夫妻用AI幫女兒算名字。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

對此，連晨翔笑說自己很會運用AI，有時會用AI找育兒的方式，之前劉品言懷孕也會從中找方法，甚至狗狗、感冒的問題也會問。談到女兒，連晨翔表示寶寶還算好帶，現在小孩睜開眼睛時的神韻有像他，其他時間都像老婆居多，還會叫女兒「小劉」意指「小劉品言」，言談之中流露出滿滿的幸福。

▲連晨翔出席《舊金山美容院》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）