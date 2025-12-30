RAIN撂中文祝賀「新年快樂」　2026新年願望跟台灣有關

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王RAIN剛結束《Still Raining Encore》美國巡演，他同時心繫即將二度攻蛋，於1月17日來到台北小巨蛋與粉絲同歡的日子。趁著歲末年終，他捎來暖心新年祝福，以越洋錄製影片方式向大家「拜早年」；影片中RAIN不僅用字正腔圓的中文說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜加碼向台粉告白。

▲RAIN向台粉撂中文祝賀「新年快樂」。（圖／大步整合行銷提供）



RAIN透過影片向台灣粉絲拜年，許下自己的2026年第一個願望：「你們知道2026年我最期待的時刻是什麼時候嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」難忘20年前台北小巨蛋滿場歌迷熱情的RAIN形容，那份來自全場的吶喊與熱情能量，早已在腦海中不斷浮現，甚至讓他現在就開始期待不已，更允諾：「為了能在那天呈現最棒的舞台，我一定會全力以赴！」

▲RAIN出道以來身材保持得非常好。（圖／大步整合行銷提供）



近期帶著《Still Raining Encore》巡演的超狂舞台成功征服美國歌迷的RAIN不僅再次證明國際天王地位，其巡演所及更掀起話題熱潮，加上先前在美國紐約場上化身DJ裸肌打碟炸裂全場的震撼演出畫面在社群全面瘋傳洗版，讓等待已久的台粉更加引頸期盼1月17日的到來。

▲RAIN即將二度攻蛋。（圖／大步整合行銷提供）



這次二度攻蛋是否會「延續」先前紐約場的火辣尺度？RAIN以專業態度回應：「每次準備演出時，我都會透過持續鍛鍊來保持良好的狀態，這次的演出，我也有信心以最佳的體能在舞台上，把所有能量完整地傳遞給大家。」言語間透露出的自信語氣，讓歌迷期待值瞬間飆升，也為1月17日台北小巨蛋的「暴雨之夜」增添更多想像空間！演唱會門票目前在klook官網熱賣中。