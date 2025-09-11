百位《火焰之舞》舞者襲台！ 踢踏舞步震撼小巨蛋　節奏如雷聲響徹全場

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭踢踏舞《火焰之舞》，將於9月13日起全台巡演共計八場，百位舞者全數抵台。舞者們10日在台北小巨蛋進行公開彩排。排練現場節奏如雷，舞者整齊劃一的步伐震撼全場，展現出多年來嚴格訓練的結晶，也為即將登場的巡演拉開序幕。

▲《火焰之舞》百名舞者在台北小巨蛋彩排。（圖／寬宏提供）

來自英國的首席女舞者艾琳邁波琳（Erin McPolin）三歲即開始舞蹈啟蒙，六位曾參與演出的舞者都曾經是他的人生導師，從小便立志追隨腳步。2022年首次參與台灣《火焰之舞》巡演，隨後加入《舞王》，2024年更成功試鏡成為主角「摩莉甘」，在家人面前首次登台，令她難以忘懷。

目前擔任女子舞隊隊長的艾琳興奮表示：「台灣觀眾是全世界最令人難忘的，全世界最棒、聲音最大、最熱情，所以我們才一次次回來。我們真的很期待為台灣觀眾表演！我也非常興奮能再次以主演身份回到這裡！」

▲《火焰之舞》（左起）「首席男舞者」盧卡斯勞頓、「首席女舞者」艾琳邁波琳、「創意總監」詹姆士基根。（圖／寬宏提供）



來自加拿大的首席男舞者盧卡斯勞頓（Lucas Lawton），七歲開始跳舞，兒時便透過錄影帶觀賞《火焰之舞》，立志有一天能站上舞台。2020年首次隨團來台，2024年則在英國牛津挑戰「舞王」一角，並在創作者麥可佛萊利面前成功登台，成為史上首位加籍舞王。如今他已是男子舞隊隊長，激動表示：「我之前來過台灣，但這是我第一次以主角身份登台，非常興奮！很期待讓大家看到這齣精彩的舞劇！」

▲《火焰之舞》百名舞者在台北小巨蛋彩排。（圖／寬宏提供）

創意總監詹姆士基根（James Keegan），17歲就成為史上最年輕的「舞王」，足跡遍佈全球舞台，並曾與創作者麥可．佛萊利一同登上百老匯。現任《火焰之舞》創意總監的他，與麥可合作超過 22 年，負責發掘與培養世界頂尖舞者。

▲《火焰之舞》百名舞者在台北小巨蛋彩排。（圖／寬宏提供）



詹姆士基根透露，2025年巡演的100人團隊，都是由麥可親自挑選，並在演出前接受長達數月、每日12小時的密集訓練，只為將最完美的表演呈現給觀眾。詹姆士也興奮表示：「台灣觀眾是全世界最棒的！觀眾的熱情是我們的養分，我們非常熱愛在這裡演出，所以一定要用最好的表演來回報大家。」