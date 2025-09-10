ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
捷運盃街舞大賽20週年！　GX、HUR+、babyMINT齊聚燃炸舞台

記者蔡琛儀／台北報導

一年一度的「捷運盃街舞大賽」迎來第20屆，決賽將於9月14日在台北中山堂登場，邀來雙代言人鼓鼓、蕭秉治的GX與女團HUR+，還有babyMINT、梁舒涵與新人Dylan接力演出。

▲▼第20屆捷運盃街舞大賽將於9月14日在臺北市中山堂中正廳盛大登場。（圖／寬寬提供）

▲鼓鼓和蕭秉治是本屆活動代言人之一。（圖／寬寬提供）

GX將獻唱主題曲〈我們的主場〉，他們直言：「這首歌曲蠻能代表追逐拼鬥夢想。雖然之前有一起演出過，但這次是以 GX的身份在捷運盃舞台第一次詮釋，又剛好是20週年的里程碑，意義更加是雙倍的！」兩人希望藉由歌聲傳遞主場能量，「捷運盃的舞台對參賽者們來說就是一個指標性的殿堂，希望透過歌曲的鼓舞，帶給大家奮力一博的勇氣，創造自己的輝煌！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

HUR+分享參賽心路歷程，認為唯有在競爭壓力下才能磨練實力，最常參加比賽的成員C.Holly更分享：「很多人說過我是個特別愛比賽的人，但其實我不是單純喜歡『比賽』，而是熱愛『表演舞台』。只要能再多一次站上舞台，對我而言就是多一次與世界對話、證明自我的機會。」babyMINT粼粼回憶國中熱舞社時曾參賽，「當時還是新生菜鳥，但職業舞團的準備狀態讓我印象深刻，真的很熱血！」他們將首次完整呈現〈ICKY蛙化〉，團員笑喊要用滿滿能量炒熱現場氣氛。

▲▼第20屆捷運盃街舞大賽將於9月14日在臺北市中山堂中正廳盛大登場。（圖／寬寬提供）

▲▼梁舒涵、babyMINT。（圖／寬寬提供）

▲▼第20屆捷運盃街舞大賽將於9月14日在臺北市中山堂中正廳盛大登場。（圖／寬寬提供）

此外，梁舒涵將再度主持活動，並帶來演出，與新人Dylan合體合唱，梁舒涵也想鼓勵所有舞蹈人：「喜歡舞蹈不用分順序，不論什麼時候只要你願意，就一起進來揮灑自己吧！」決賽更安排跨界合作，包括霹靂舞國手孫振、日本舞者AKO與世界冠軍跳繩團體FLY DIGGERZ，打造最強舞台。

